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Акция «Обустроим малую родину» пройдёт в Беларуси

27 марта 2020 12:00
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Акция «Обустроим малую родину» началась в 2018 году. Как будет проходить в этом году, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Елена Мелешкова, заместитель начальника управления аналитической работы, науки и информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
В 2020 году кампанию «Обустроим малую родину» мы приурочили к 75-летию Великой Победы. Наши деды сохранили для нас чистые озера, полноводные реки, здоровые леса, дубравы и мы все просто обязаны это приумножить и передать нашим потомкам. Что нас ждет в этому году в рамках кампании? Конечно, это та же посадка, то же благоустройство памятных мест, мест захоронения и, конечно, реализация всех инициатив.

Акция «Обустроим малую родину» пройдёт в Беларуси-1

# Акции # общество # Елена Мелешкова # Фотофакт # Экология

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