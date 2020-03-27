Акция «Обустроим малую родину» пройдёт в Беларуси

Акция «Обустроим малую родину» началась в 2018 году. Как будет проходить в этом году, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Елена Мелешкова, заместитель начальника управления аналитической работы, науки и информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

В 2020 году кампанию «Обустроим малую родину» мы приурочили к 75-летию Великой Победы. Наши деды сохранили для нас чистые озера, полноводные реки, здоровые леса, дубравы и мы все просто обязаны это приумножить и передать нашим потомкам. Что нас ждет в этому году в рамках кампании? Конечно, это та же посадка, то же благоустройство памятных мест, мест захоронения и, конечно, реализация всех инициатив.