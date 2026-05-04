Изучить историю Могилева можно по костелу – рассказываем о величественном соборе Успения Девы Марии

Город на Днепре, где есть своя Триумфальная арка и Площадь Звезд. Здесь прописались львы и можно попробовать вкуснейшее творожное мороженое. В программе «Путевка BY» отправились в путешествие по Могилеву!
Город на Днепре, где есть своя Триумфальная арка и Площадь Звезд. Здесь прописались львы и можно попробовать вкуснейшее творожное мороженое. В программе «Путевка BY» отправились в путешествие по Могилеву!
Сокровище Могилева и всей Беларуси! Собор Успения Девы Марии – один из самых красивых костелов в стране! Величественный фасад, чудесные фрески, божественная атмосфера – венец искусства! Туристы любят приходить сюда, чтобы послушать голос небес – орган.
По этому собору можно изучать историю Могилева. После восстаний в XIX веке многие католические храмы были закрыты, перестали проходить службы в костелах иезуитов и францисканцев. И только в начале 1990-х храм вернули верующим, и началось возрождение.
Ксендз Владимир Русак, настоятель Прихода Успения Пресвятой Девы Марии:
Гэты арган прывезены з Галандыі восем гадоў таму. У нашым касцёле па за часам Вялікага паста и постам перад Божым нараджэннем, звычайна напрыканцы месяца мы робім вечары арганнай музыкі – запрашаем усіх жадаючых.
Мы тут можам убачыць фрэскі трох перыядаў. Першыя фрэскі былі створаны яшчэ ў XVIII стагоддзі, калі касцёл належаў ордэну кармелітаў, і менавіта тэматыка кармеліцкая ў нашым касцёле размяшчаецца.
А калі паглядзець вышэй на столь, то бачым ужо фрэскі XIX стагоддзя. Яны выглядаюць больш свежымі, таму што гэта ўжо другі пласт, які стваралі па-над кармеліцкай тэматыкай.
Главная заступница Могилевской земли – Белыничская Богородица. В могилевском костеле есть список почитаемой чудотворной иконы. С ним связана удивительная история.
Во времена советских преследований на религию взорвали костел иезуитов. Один из прихожан чудом обнаружил под развалинами край рамы, расчистил икону и забрал домой, чтобы сохранить. А когда костел наконец-то открыли, вернул покровительницу в храм. Каждый год верующие совершают пилигримки из Могилева в Белыничи.
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