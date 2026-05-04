Аграрии Минской области освоили почти 70% посевных площадей

В Минской области освоено почти 70 % посевных площадей, а это 340 тысяч гектаров. Сейчас техника работает на полях с кукурузой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Минской области освоено почти 70 % посевных площадей, а это 340 тысяч гектаров. Сейчас техника работает на полях с кукурузой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в хозяйстве «Богдановское» Воложинского района под культуру отвели свыше 1 300 гектаров. Из них 350 – на зерно, чтобы обеспечить животноводство кормами. Параллельно с севом ведутся работы по культивации и пахоте. Ежедневно задействовано 12 единиц техники.
Павел Родь, директор сельхозпредприятия «Богдановское»:
Выполняем следующие виды работ: внесение органических удобрений, пахота, подготовка почвы под сев кукурузы и сам сев. Завершаем подготовку кормозаготовительной техники. С числа 15-20 мая приступим к заготовке кормов.
В хозяйстве готовятся к зеленой жатве. Обновили технику. Приступить к заготовке сенажа и силоса планируют в середине мая.