Аграрии Минской области освоили почти 70% посевных площадей

В Минской области освоено почти 70 % посевных площадей, а это 340 тысяч гектаров. Сейчас техника работает на полях с кукурузой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в хозяйстве «Богдановское» Воложинского района под культуру отвели свыше 1 300 гектаров. Из них 350 – на зерно, чтобы обеспечить животноводство кормами. Параллельно с севом ведутся работы по культивации и пахоте. Ежедневно задействовано 12 единиц техники.