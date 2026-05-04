Нынешняя неделя в Беларуси – предпраздничная. Страна готовится широко отметить День Победы. Во всех регионах уже стартовали мероприятия. Так, в Президентской библиотеке представили экспозицию «Не вернувшимся из полета». Это своего рода промежуточный итог 10-летней работы белорусско-российского поискового проекта. Выставка посвящена подвигу советских летчиков в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции – номерные фрагменты обшивки, моторов и планеров – это уникальные находки, которые позволили восстановить имена героев. Один из ключевых экспонатов – обломки самолета Николая Гастелло, который на пятый день войны совершил огненный таран. Поисковые отряды Беларуси и России за десятилетие работали более чем на сотне мест крушения самолетов советских летчиков.

Владимир Балашов, руководитель поисковой группы «Авиапоиск-Борисов»: Выставка включает на данный момент 16 планшетов. Когда вы находите, когда вы определяете экипаж, вы проживаете жизнь не вернувшегося летчика. Вы видите, насколько они были прогрессивны, какое у них было будущее светлое и насколько вот они, не щадя себя, защищали наше будущее. То есть и мы живем в принципе благодаря их подвигу.

Игорь Цыбин, председатель Московской районной организации РОО «Белая Русь» Минска:

Мы благодарны поисковой группе «Авиапоиск-Борисов» за ту проделанную работу, которую они сегодня смогли выразить вот в этой мемориальной выставке. Президентская библиотека для нас это традиционная площадка, это символ нашей государственности прежде всего. И когда мы приглашаем молодежь, то им это очень нравится, потому что они могут познакомиться с различными выставочными экспозициями, которые здесь находятся.

Ознакомиться с выставкой можно в Президентской библиотеке. Затем экспозиция отправится в Новополоцк, а фрагменты с места подвига Гастелло передадут в музей Великой Отечественной войны.