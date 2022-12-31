Израиль, Бразилия, Антарктида. Белорусы передают поздравления из-за рубежа

В разных уголках планеты встречают Новый год и наши земляки. В программе Новости «24 часа» для вас собрали пожелания тех, кто сейчас находится далеко от родины, но чья любовь на расстоянии только крепнет.
В разных уголках планеты встречают Новый год и наши земляки. В программе Новости «24 часа» для вас собрали пожелания тех, кто сейчас находится далеко от родины, но чья любовь на расстоянии только крепнет.
Поздравления в адрес белорусов от соотечественников летят из разных уголков планеты. Так, первые пожелания жители нашей страны получили из экзотической Бразилии. Там Новый год, можно сказать, летний праздник. Ведь сейчас в стране около 25 градусов тепла. Тем не менее улицы украшены, как и городские елки. Уникальность бразильского Нового года в том, что он основан на африканских традициях. Например, боя курантов в стране нет. Его заменяют барабаны. Именно под их звук жители провожают уходящий год и встречают новый. С по-настоящему теплыми пожеланиями из Бразилии – Галина Гулис.
Галина Гулис, жительница Бразилии:
Желаем вам счастливого Нового года и Рождества.
Следующий привет любимой стране передает житель Израиля Владимир Ашуров. Беларусь занимает особое место в его сердце. Здесь живет его сын Эммануэль. Парень владеет двумя языками и вполне мог бы учиться в Израиле, однако климат Беларуси понравился больше.
Владимир Ашуров, житель Израиля:
Моя дорогая Беларусь, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, счастья, любви. И чтобы у всех близких моих, друзей, родственников, знакомых и у всех белорусов, а также у всех самых-самых любимых наших детей было самое светлое в жизни. Это счастье, здоровье и удача. С наступающим Новым годом!
Перебираемся поближе – к соседям. Поздравить белорусов спешит Россия. Искренние пожелания звучат из уст юной Полины Архиповой. Хоть она и родилась в Москве, Беларусь ей не чужая страна. Ее отец – уроженец Витебска, а бабушка – городского поселка Сураж. Именно там, в деревне, Полина ежегодно проводит часть своих летних каникул, приезжая уже к прадедушке. Привлекают юную гимнастку простор и умиротворенность белорусской глубинки. Можно и отдохнуть, и потренироваться на природе. А потому слова благодарности и поздравлений с удовольствием Полина передает всем белорусам: жителям как крупных городов, так и маленьких деревень.
Полина Архипова, жительница России:
Дорогие белорусы, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Передаю огромный привет из Москвы. Беларусь – очень красивая страна. Там живут мои родственники. Особенно я люблю приезжать в деревню Сураж, там живет мой прадедушка Саша. Передаю ему огромный привет.
Присоединились к поздравлениям и белорусские полярники. В этом году в Антарктиду отправились 12 человек. Самые теплые пожелания из холодного региона.
Желаем вам и вашим близким крепкого полярного здоровья и мирного неба, большого счастья и много позитива, воплощения в жизнь новых научных идей и прорывных открытий. Пусть каждый день нового года приносит в наши дома любовь и уважение, благополучие и согласие, тепло и уют.
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