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Виктор Хренин ознакомится с ходом практических действий войск на учении «Запад-2025» в России

16 сентября 2025 07:38
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Активная фаза стратегического белорусско-российского учения «Запад-2025». Основной темой маневров является применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин ознакомится с ходом практических действий войск на учении «Запад-2025» в России-2

16 сентября на одном из российских полигонов министр обороны Беларуси ознакомится с ходом практических действий войск, а также оценит уровень подготовки личного состава и эффективность применяемых вооружений и военной техники. Союзное учение плановое и носит исключительно оборонительный характер. Задача военнослужащих – в обстановке максимально приближенной к реальности проверить готовность к отражению возможной агрессии, тем самым продемонстрировать приверженность обеих стран к укреплению региональной безопасности.

Виктор Хренин ознакомится с ходом практических действий войск на учении «Запад-2025» в России-4

А это кадры, запечатленные над нейтральными водами Баренцева моря. Там в рамках союзного учения стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи. В ходе полета экипажи отработали электронные пуски крылатых ракет воздушного базирования по критически важным объектам условного противника.

# Военные учения # Беларусь-Россия # Виктор Хренин

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