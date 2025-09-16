Виктор Хренин ознакомится с ходом практических действий войск на учении «Запад-2025» в России

16 сентября на одном из российских полигонов министр обороны Беларуси ознакомится с ходом практических действий войск, а также оценит уровень подготовки личного состава и эффективность применяемых вооружений и военной техники. Союзное учение плановое и носит исключительно оборонительный характер. Задача военнослужащих – в обстановке максимально приближенной к реальности проверить готовность к отражению возможной агрессии, тем самым продемонстрировать приверженность обеих стран к укреплению региональной безопасности.