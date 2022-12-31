«Пусть 2023 год принесёт вам удачу в делах и начинаниях». Спасатели МЧС поздравили белорусов с Новым годом

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Дорогие телезрители и команда программы «Новое утро», позвольте спасателей Минщины поздравить вас с Новым годом! Новый год – это особое время, кто-то ждет волшебства, кто-то надеется на свои силы и везение, чтобы исполнить все задуманное. Но для нас, спасателей, важно то, что основой любого доброго дела является такая важная составляющая, как безопасность. Не забывайте о том, что волшебство возможно не только в это замечательное время, а волшебником может быть каждый из вас. Спасти чью-то жизнь, уберечь от беды себя и свою семью, сделать свой дом безопасным – это маленькое чудо, которое может сделать каждый из вас. Пусть 2023 год принесет вам удачу в делах и начинаниях, наполнит ваш дом радостью и теплотой. С Новым годом!

Подписывайтесь на нас в Telegram!