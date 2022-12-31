«Пожары до высоты в 2 000 метров над уровнем моря». Какой год был у белорусских спасателей?

Новости Беларуси. Так уж принято – в конце декабря подводить итоги уходящего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вспоминать, что же произошло за 365 дней, с одной стороны, как ни крути – хлопотное дело, с другой – добрая новогодняя традиция. И заодно отличный повод ненадолго остановиться и посмотреть на достигнутые результаты. Кто-то за этот год добился больших успехов, кто-то принес пользу родной стране, а кому-то в трудную минуту помог сосед – и такое никогда не забудется.

То, что трудности в жизни только закаляют, спасатели знают, как никто. На кадрах лесные пожары в Турции. К сожалению, это проблема каждого года. И каждый год на помощь в «горящий тур» отправляются белорусские спасатели.

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси:

Это очень сложно, опасно, ответственно. Потому что полеты выполняются на больших высотах – пожары до высоты в 2 000 метров над уровнем моря. В условиях высокой турбулентности, высоких температур. Это очень сложно, часто меняется направление ветра, большая задымленность. В этом году в сезон пожаров в Турции работали порядка 50 наших специалистов (сменяя друг друга) и вертолеты Ми-26 и Ми-8. Два последних вернулись на родину после выполнения всех поставленных задач буквально месяц назад. Кстати говоря, работу наших спасателей турецкая сторона оценивает высоко.