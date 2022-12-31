Олег Новицкий: «Зрители канала СТВ, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом»

В разных уголках планеты встречают Новый год и наши земляки. В программе Новости «24 часа» для вас собрали пожелания тех, кто сейчас находится далеко от родины, но чья любовь на расстоянии только крепнет.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

Безусловно, 2022 год был непростым для всех категорий граждан. И я тоже не исключение. Тем не менее мы должны держаться, должны быть вместе. Мы должны трудиться на благо своей родины, своей родной земли, своих близких, своих детей. И от всей души, от всех моих коллег-космонавтов поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Уважаемые земляки, уважаемые зрители канала СТВ, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом.

Поздравления от белорусов из-за рубежа собрали здесь.