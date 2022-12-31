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Олег Новицкий: «Зрители канала СТВ, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом»

31 декабря 2022 17:11
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В разных уголках планеты встречают Новый год и наши земляки. В программе Новости «24 часа» для вас собрали пожелания тех, кто сейчас находится далеко от родины, но чья любовь на расстоянии только крепнет.

Олег Новицкий: «Зрители канала СТВ, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом»-1

Бразилия, Израиль, Россия – где только нет наших людей! Белорусы покорили даже космос! Неземное поздравление соотечественникам отправил космонавт, уроженец Червеня, Олег Новицкий.

Олег Новицкий: «Зрители канала СТВ, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом»-4

Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Безусловно, 2022 год был непростым для всех категорий граждан. И я тоже не исключение. Тем не менее мы должны держаться, должны быть вместе. Мы должны трудиться на благо своей родины, своей родной земли, своих близких, своих детей. И от всей души, от всех моих коллег-космонавтов поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Уважаемые земляки, уважаемые зрители канала СТВ, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом.

Поздравления от белорусов из-за рубежа собрали здесь.

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# Новый год # общество # Марина Кишкурно # Олег Новицкий # Фотофакт

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