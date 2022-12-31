«Я уже не ожидал очередную награду». Как прошёл год у директора института?

Новости Беларуси. Так уж принято – в конце декабря подводить итоги уходящего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вспоминать, что же произошло за 365 дней, с одной стороны, как ни крути – хлопотное дело, с другой – добрая новогодняя традиция. И заодно отличный повод ненадолго остановиться и посмотреть на достигнутые результаты.

Кто-то за этот год добился больших успехов, кто-то принес пользу родной стране, а кому-то в трудную минуту помог сосед – и такое никогда не забудется.

Опыт – лучший учитель. Да и приходит он с годами. Николай Яковчик в этом уверен более чем. С заслуженным работником сельского хозяйства и не поспоришь. В АПК он трудится почти полвека. И вот последние 12 лет – в одном из ведущих аграрных вузов страны.