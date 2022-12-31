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«Я уже не ожидал очередную награду». Как прошёл год у директора института?

31 декабря 2022 16:54
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Новости Беларуси. Так уж принято – в конце декабря подводить итоги уходящего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вспоминать, что же произошло за 365 дней, с одной стороны, как ни крути – хлопотное дело, с другой – добрая новогодняя традиция. И заодно отличный повод ненадолго остановиться и посмотреть на достигнутые результаты.

Кто-то за этот год добился больших успехов, кто-то принес пользу родной стране, а кому-то в трудную минуту помог сосед – и такое никогда не забудется.

Опыт – лучший учитель. Да и приходит он с годами. Николай Яковчик в этом уверен более чем. С заслуженным работником сельского хозяйства и не поспоришь. В АПК он трудится почти полвека. И вот последние 12 лет – в одном из ведущих аграрных вузов страны.

«Я уже не ожидал очередную награду». Как прошёл год у директора института?-1

Николай Яковчик, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров АПК БГАТУ:
Когда я пришел сюда на работу 12 лет назад, то сельское хозяйство в экспортных позициях занимало четвертое или пятое место. То есть мы градировали. Сегодня сельское хозяйство уже находится на первых местах. И когда было два миллиарда – сегодня мы говорим о 6-7 миллиардах долларов экспортной продукции. Это подтверждение тому, что в сельском хозяйстве нашем современном есть огромные резервы. Которые должны осуществлять кадры новой формации, которые мы сегодня в нашем университете готовим.

Буквально осенью к имеющимся наградам Николая Степановича добавилась еще одна – медаль «За трудовые заслуги». Такая высокая оценка мало того, что важна, еще и (само собой разумеющееся) обязывает не снижать планку. Ведь от аграриев многое зависит.

«Я уже не ожидал очередную награду». Как прошёл год у директора института?-4

Николай Яковчик:
Я уже не ожидал очередную награду. Но было приятно ее, конечно, получить. Результат общего труда нашего коллектива вылился в награду директора.

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# Новый год # общество # Виктория Ходосок # Николай Яковчик # Фотофакт

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