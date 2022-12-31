Уехали из Харькова в Беларусь, чтобы спастись от войны. Вот каким был год для украинской семьи

Новости Беларуси. Так уж принято – в конце декабря подводить итоги уходящего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вспоминать, что же произошло за 365 дней, с одной стороны, как ни крути – хлопотное дело, с другой – добрая новогодняя традиция. И заодно отличный повод ненадолго остановиться и посмотреть на достигнутые результаты. Кто-то за этот год добился больших успехов, кто-то принес пользу родной стране, а кому-то в трудную минуту помог сосед – и такое никогда не забудется.

Глядя на радость Насти и Алины, сразу и не догадаешься, каким сложным был этот год для сестер. Вместе с мамой девочки в апреле покинули родной дом в поселке Чкаловское, что в Харьковской области. Знакомые Натальи Костоглодовой решили спасаться от боевых действий у родных в Беларуси и позвали женщину с детьми с собой.

Наталья Костоглодова:

Мы обратились в Красный крест, нам оказали помощь первую. В целом, хорошо все. Местные жители – доброжелательные люди. Помощь и отзывчивость белорусов не загасили эмоции от мыслей о покинутом доме, хозяйстве, родных и друзьях. В это волшебное новогоднее время они загадали увидеть их снова. Таким разным был этот уходящий год. Конечно, у каждого в душе теплится надежда, что все невзгоды останутся позади, а в новом 2023-м приятных моментов будет только больше.

– Поздравляю с Новым годом, желаю вам счастья.

– Хорошего настроения и крепкого здоровья! Чистого мирного неба в новом году!