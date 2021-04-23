«Изначально мы, конечно же, переживали». Будут ли работать студотряды в условиях пандемии?
Новости Беларуси. В студии «Большого города» Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Роман, пандемия как-то повлияла на работу студенческих отрядов? Возможно, нужно больше привлекать бойцов именно в медицинский профиль?
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Изначально мы, конечно же, переживали, что не сможем трудоустраивать огромное количество молодежи. Но в данный момент у нас происходит агитационная работа, и мы прекрасно понимаем, что мы будем формировать студенческие отряды. И ни в коем случае пандемия нам не сможет помешать, потому что ребята все равно хотят работать. Будем проводить для ребят те или иные мероприятия, чтобы и соблюдали масочный режим. Но все равно ребята будут продолжать работать.
Юлия Алексеюк:
Но не боятся ребята?
Роман Бондарук:
Нет, молодежь не боится. Наоборот, готова работать. Так как в свободное от учебы время каждый человек молодой хочет себя чем-то занять и на основании этого идет работать.
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