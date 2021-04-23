«Изначально мы, конечно же, переживали». Будут ли работать студотряды в условиях пандемии?

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Изначально мы, конечно же, переживали, что не сможем трудоустраивать огромное количество молодежи. Но в данный момент у нас происходит агитационная работа, и мы прекрасно понимаем, что мы будем формировать студенческие отряды. И ни в коем случае пандемия нам не сможет помешать, потому что ребята все равно хотят работать. Будем проводить для ребят те или иные мероприятия, чтобы и соблюдали масочный режим. Но все равно ребята будут продолжать работать.