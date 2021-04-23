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«Изначально мы, конечно же, переживали». Будут ли работать студотряды в условиях пандемии?

23 апреля 2021 05:56
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Новости Беларуси. В студии «Большого города» Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Роман, пандемия как-то повлияла на работу студенческих отрядов? Возможно, нужно больше привлекать бойцов именно в медицинский профиль?

«Изначально мы, конечно же, переживали». Будут ли работать студотряды в условиях пандемии?-1

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Изначально мы, конечно же, переживали, что не сможем трудоустраивать огромное количество молодежи. Но в данный момент у нас происходит агитационная работа, и мы прекрасно понимаем, что мы будем формировать студенческие отряды. И ни в коем случае пандемия нам не сможет помешать, потому что ребята все равно хотят работать. Будем проводить для ребят те или иные мероприятия, чтобы и соблюдали масочный режим. Но все равно ребята будут продолжать работать.

«Изначально мы, конечно же, переживали». Будут ли работать студотряды в условиях пандемии?-4

Юлия Алексеюк:
Но не боятся ребята?

Роман Бондарук:
Нет, молодежь не боится. Наоборот, готова работать. Так как в свободное от учебы время каждый человек молодой хочет себя чем-то занять и на основании этого идет работать.

«Каждый молодой человек, который хочет найти работу, может обратиться в БРСМ» (здесь подробнее).

# Коронавирус # общество # Юлия Алексеюк # Роман Бондарук # Фотофакт

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