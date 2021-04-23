«Каждый молодой человек, который хочет найти работу, может обратиться в БРСМ»

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Я думаю, что это будет развиваться, и это одно из ярких направлений союза молодежи, где мы можем помогать нашей молодежи раскрыть свой потенциал. Обрести первую работу для кого-то, также заработать первые деньги свои. На основании этого также в данном направлении для ребят проводится огромное количество мероприятий, где они между собой знакомятся, где они узнают больше про студенческие отряды.

Некоторые работают в этом году в строительном отряде, в следующем году уже работают в педагогическом отряде. Каждый ищет свою профессию, свое направление, где он хочет в дальнейшем уже остаться и работать. Я думаю, что студенческие отряды и данное направление будут развиваться, потому что для молодежи это очень актуально. И каждый молодой человек, который хочет найти работу, он может обратиться в Белорусский республиканский союз молодежи, и мы поможем ему найти работу.