«Каждый молодой человек, который хочет найти работу, может обратиться в БРСМ»

Новости Беларуси. В студии «Большого города» Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Каким вы видите будущее белорусских студотрядов?
Новости Беларуси. В студии «Большого города» Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Каким вы видите будущее белорусских студотрядов?
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Я думаю, что это будет развиваться, и это одно из ярких направлений союза молодежи, где мы можем помогать нашей молодежи раскрыть свой потенциал. Обрести первую работу для кого-то, также заработать первые деньги свои. На основании этого также в данном направлении для ребят проводится огромное количество мероприятий, где они между собой знакомятся, где они узнают больше про студенческие отряды.
Некоторые работают в этом году в строительном отряде, в следующем году уже работают в педагогическом отряде. Каждый ищет свою профессию, свое направление, где он хочет в дальнейшем уже остаться и работать. Я думаю, что студенческие отряды и данное направление будут развиваться, потому что для молодежи это очень актуально. И каждый молодой человек, который хочет найти работу, он может обратиться в Белорусский республиканский союз молодежи, и мы поможем ему найти работу.
Также в городе Минске создан чат-бот, называется «Выбираем студотряд!». Каждый молодой человек может написать, уточнить тот или иной вопрос, который его интересует. Ему придет ответ, где он может работать, какие необходимы, например, документы, чтобы он смог работать.
«Изначально мы, конечно же, переживали». Будут ли работать студотряды в условиях пандемии – читайте здесь.