Подорван престиж страны на международной арене. Герасименя и Опейкин объявлены в розыск

Новости Беларуси. Александра Герасименя и Александр Опейкин объявлены в розыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых.
Новости Беларуси. Александра Герасименя и Александр Опейкин объявлены в розыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых.
Как считает следствие, их действия были направлены на причинение вреда национальной безопасности. Расследование уголовного дела продолжается.
Александра Герасименя и Александр Опейкин в августе 2020 года создали объединение «Белорусский фонд спортивной солидарности». Под его давлением из Беларуси был перенесен ряд крупных спортивных мероприятий. В результате подорван престиж нашей страны на международной арене.