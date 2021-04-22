Подорван престиж страны на международной арене. Герасименя и Опейкин объявлены в розыск

Новости Беларуси. Александра Герасименя и Александр Опейкин объявлены в розыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых.

Как считает следствие, их действия были направлены на причинение вреда национальной безопасности. Расследование уголовного дела продолжается.