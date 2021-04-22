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Подорван престиж страны на международной арене. Герасименя и Опейкин объявлены в розыск

22 апреля 2021 19:54
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Новости Беларуси. Александра Герасименя и Александр Опейкин объявлены в розыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых.

Подорван престиж страны на международной арене. Герасименя и Опейкин объявлены в розыск-1

Как считает следствие, их действия были направлены на причинение вреда национальной безопасности. Расследование уголовного дела продолжается.

Подорван престиж страны на международной арене. Герасименя и Опейкин объявлены в розыск-4

Александра Герасименя и Александр Опейкин в августе 2020 года создали объединение «Белорусский фонд спортивной солидарности». Под его давлением из Беларуси был перенесен ряд крупных спортивных мероприятий. В результате подорван престиж нашей страны на международной арене.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Александра Герасименя # Александр Опейкин # Фотофакт

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