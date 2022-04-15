«Изменения на коже лица». Обязательно ли идти к дерматологу или достаточно косметолога?

Подростковое акне и аллергические реакции. Нет никого, кто не столкнулся бы хоть раз с подобными заболеваниями. О самых распространенных проблемах с кожей и как сохранить ее здоровье на долгие годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как рассуждает простой обыватель: какая-то проблема появилась на коже, и он становится перед выбором, как правило, это женщина – может быть, идти к косметологу либо дерматологу? В сторону какого специалиста будет более правильный выбор?
Екатерина Карпилович, врач-дерматолог, косметолог 1-й категории:
Если это проблема на коже туловища либо конечностей, то, конечно, думаю, первое, что придет в голову – это пойти к дерматологу. Если имеются изменения на коже лица, то пациент, скорее всего, выберет поход к косметологу. Опять же, врач-косметолог он же и врач-дерматолог. Потому ничего плохого в этом нет.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Какие самые безобидные высыпания на коже человека могут не вызывать опасения? Где можно понять, что послезавтра пройдет?
Наталья Надольская:
На носу прыщик. Его называют хочунчик. Кто-то влюбился.
Екатерина Карпилович:
Привычны для определенного пациента герпетические высыпания, которые бывают раз в полгода или несколько лет. Пациент уже знает, как с ними справляться, поэтому не стоит прямо сиюминутно бежать к врачу. Он может справиться самостоятельно. Но все остальные кожные изменения я бы все-таки не стала самостоятельно залечивать, а обратилась к специалисту.
«У каждого пятого человека». С какими заболевания кожи чаще всего сталкиваются белорусы – подробнее здесь.