«Изменения на коже лица». Обязательно ли идти к дерматологу или достаточно косметолога?

Подростковое акне и аллергические реакции. Нет никого, кто не столкнулся бы хоть раз с подобными заболеваниями. О самых распространенных проблемах с кожей и как сохранить ее здоровье на долгие годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как рассуждает простой обыватель: какая-то проблема появилась на коже, и он становится перед выбором, как правило, это женщина – может быть, идти к косметологу либо дерматологу? В сторону какого специалиста будет более правильный выбор?