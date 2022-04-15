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Жёлтый осадок. Как очищают воду от железа и всяких примесей?

15 апреля 2022 14:37
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Новости Беларуси. В Минской области в 2022 году построят 55 станций обезжелезивания. Наибольшее количество в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Станции автономны. Вода здесь очищается от железа и разных примесей. Далее обеззараживается.

Жёлтый осадок. Как очищают воду от железа и всяких примесей?-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Попробуем-ка воду на вкус. Мягкая и свежая. А теперь узнаем у специалиста по качеству. Нужна лаборатория.

Жёлтый осадок. Как очищают воду от железа и всяких примесей?-4

Мониторинг воды в районе ведут постоянно. Оценивают качество, всю органолептику. Ежедневно в лаборатории проводят исследования. За качеством питьевой воды следят до фильтрации и после.

Жёлтый осадок. Как очищают воду от железа и всяких примесей?-7

Снежанна Сапешко, заведующая лабораторией цеха Копыльского района КУП «Слуцкводоканал»:
Питьевая вода подается потребителю из артезианских скважин. Производим исследование питьевой воды по 15 показателям. При нормативном показателе 0,3 миллиграмма на дециметр кубический очищение происходит до менее 0,1-0,11 миллиграмма на дециметр кубический. Станция работает в постоянном режиме, поэтому мы стараемся исследовать привезенную воду сразу.

Подробности в видеоматериале.

# Водоснабжение # общество # Мария Царикевич # Снежанна Сапешко # Константин Можейко # Юрий Конончик # Фотофакт

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