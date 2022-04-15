Жёлтый осадок. Как очищают воду от железа и всяких примесей?
Новости Беларуси. В Минской области в 2022 году построят 55 станций обезжелезивания. Наибольшее количество в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Станции автономны. Вода здесь очищается от железа и разных примесей. Далее обеззараживается.
Мария Царикевич, корреспондент:
Попробуем-ка воду на вкус. Мягкая и свежая. А теперь узнаем у специалиста по качеству. Нужна лаборатория.
Мониторинг воды в районе ведут постоянно. Оценивают качество, всю органолептику. Ежедневно в лаборатории проводят исследования. За качеством питьевой воды следят до фильтрации и после.
Снежанна Сапешко, заведующая лабораторией цеха Копыльского района КУП «Слуцкводоканал»:
Питьевая вода подается потребителю из артезианских скважин. Производим исследование питьевой воды по 15 показателям. При нормативном показателе 0,3 миллиграмма на дециметр кубический очищение происходит до менее 0,1-0,11 миллиграмма на дециметр кубический. Станция работает в постоянном режиме, поэтому мы стараемся исследовать привезенную воду сразу.
Подробности в видеоматериале.