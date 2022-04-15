Жёлтый осадок. Как очищают воду от железа и всяких примесей?

Новости Беларуси. В Минской области в 2022 году построят 55 станций обезжелезивания. Наибольшее количество в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Станции автономны. Вода здесь очищается от железа и разных примесей. Далее обеззараживается.

Мария Царикевич, корреспондент:

Попробуем-ка воду на вкус. Мягкая и свежая. А теперь узнаем у специалиста по качеству. Нужна лаборатория.

Мониторинг воды в районе ведут постоянно. Оценивают качество, всю органолептику. Ежедневно в лаборатории проводят исследования. За качеством питьевой воды следят до фильтрации и после.