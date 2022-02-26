«Избирательные процессы идут открыто». Как наблюдатели оценивают проведение референдума в Беларуси?

Новости Беларуси. В преддверии основного дня голосования глава Центризбиркома провел встречу с теми, чья миссия – помочь и удостовериться в том, что голосование в стране проходит без нарушений. ЦИК аккредитовала 195 международных наблюдателей для работы на референдуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общаясь с иностранными гостями, мы, журналисты, слышали очень схожие фразы. Обстановка на участках спокойная, без конфликтов и внештатных ситуаций. Наблюдатели не ограничены в перемещениях по стране и могут свободно разговаривать с голосующими. Посещать не только городские пункты, но и сельские.

Казыбек Кочконов, международный наблюдатель Шанхайской организации сотрудничества:

Минск всегда встречает великолепно, красиво. Я могу сказать, что, мое личное впечатление, проходит все хорошо. Те участки, которые мы посетили, они очень хорошо подготовлены, все сотрудники – профессионалы, на все вопросы отвечали. Мы даже ознакомились с досрочным голосованием, поэтому все замечательно.

Гульноза Рахимова, постоянный член Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан:

За эти дни, что находимся в Минске, мы воочию убедились, что, действительно, избирательные процессы идут открыто, гласно, видим, как все освещается по каналам национального телевидения, как активно освещает эти вопросы Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь.