«Избирательные процессы идут открыто». Как наблюдатели оценивают проведение референдума в Беларуси?
Новости Беларуси. В преддверии основного дня голосования глава Центризбиркома провел встречу с теми, чья миссия – помочь и удостовериться в том, что голосование в стране проходит без нарушений. ЦИК аккредитовала 195 международных наблюдателей для работы на референдуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общаясь с иностранными гостями, мы, журналисты, слышали очень схожие фразы. Обстановка на участках спокойная, без конфликтов и внештатных ситуаций. Наблюдатели не ограничены в перемещениях по стране и могут свободно разговаривать с голосующими. Посещать не только городские пункты, но и сельские.
Казыбек Кочконов, международный наблюдатель Шанхайской организации сотрудничества:
Минск всегда встречает великолепно, красиво. Я могу сказать, что, мое личное впечатление, проходит все хорошо. Те участки, которые мы посетили, они очень хорошо подготовлены, все сотрудники – профессионалы, на все вопросы отвечали. Мы даже ознакомились с досрочным голосованием, поэтому все замечательно.
Гульноза Рахимова, постоянный член Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан:
За эти дни, что находимся в Минске, мы воочию убедились, что, действительно, избирательные процессы идут открыто, гласно, видим, как все освещается по каналам национального телевидения, как активно освещает эти вопросы Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь.
Состоялась встреча председателя Совета Республики с группой наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Наталья Кочанова отметила, что члены верхней палаты парламента глубоко погружены в те новеллы, которые внесены в Конституцию. Ведь только от них поступило более сотни предложений в Основной закон, в том числе важные моменты по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и однозначное определение брака как союз между мужчиной и женщиной.
Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, координатор наблюдателей от МПА СНГ:
Это, конечно, будет не просто голосованием за или против, хотя вопрос именно так и сформулирован, это возможность проявить осознанную позицию, которая совершенно точно будет отражать настроения.
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