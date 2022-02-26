Конституция Первого. Как создавался экземпляр, который сейчас хранится в кабинете Президента?

Новости Беларуси. Эксклюзив СТВ. Наш телеканал подготовил репортаж о Конституции Первого. Речь об экземпляре, который хранится в кабинете главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы узнали все нюансы работы над уникальным изданием, побывали на предприятии, где печатали свод правил или законов, за которые белорусы сейчас отдают свои голоса. И, конечно, разговор о личном отношении Президента к «Конституции Лукашенко».

Андрей Лукьянчиков, генеральный директор Белорусского дома печати:

Во-первых, это должно было быть рабочее изделие. Та книга, которой нужно пользоваться и, возможно, пользоваться каждый день. Но в то же время она должна иметь презентабельный вид, должна быть читабельна. И самое главное, что она должна выполнять именно ту свою функцию, которую обычно несет любое книжное издание. На этих трех основных китах мы остановились. Размер данного издания получился оптимальный. То есть это 250 миллиметров на 360 миллиметров. Опять же, шрифт и размер шрифта подбирался именно таким планом, чтобы в любом случае он был удобочитаемым. Поэтому использовалась гарнитура литературная. Чтобы вы понимали, это аналог того таймса, которым сегодня работает все делопроизводство.

Около месяца согласовывали материалы, прежде чем приступить к реализации задумки. Больше всего вопросов и внимания бумаге, на которой печатали закон законов. Она должна была быть достаточно тонкой, чтобы не утяжелять издание, и достаточно плотной, чтобы не износиться со временем.

Франц Кутько, начальник офсетного цеха Белорусского дома печати:

Использовалась мелованная бумага, матовая. Такая бумага редко используется, в основном для таких эксклюзивных работ. И с ней, наверное, сложнее работать. Очень аккуратно с ней работали. А вот краска, которой покрывали эти страницы и печатали статьи Конституции, обыкновенная. Преимущественно черным по белому с вкраплением золота и бронзы. Справились за смену.