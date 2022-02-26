Конституция Первого. Как создавался экземпляр, который сейчас хранится в кабинете Президента?
Новости Беларуси. Эксклюзив СТВ. Наш телеканал подготовил репортаж о Конституции Первого. Речь об экземпляре, который хранится в кабинете главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы узнали все нюансы работы над уникальным изданием, побывали на предприятии, где печатали свод правил или законов, за которые белорусы сейчас отдают свои голоса. И, конечно, разговор о личном отношении Президента к «Конституции Лукашенко».
Андрей Лукьянчиков, генеральный директор Белорусского дома печати:
Во-первых, это должно было быть рабочее изделие. Та книга, которой нужно пользоваться и, возможно, пользоваться каждый день. Но в то же время она должна иметь презентабельный вид, должна быть читабельна. И самое главное, что она должна выполнять именно ту свою функцию, которую обычно несет любое книжное издание. На этих трех основных китах мы остановились. Размер данного издания получился оптимальный. То есть это 250 миллиметров на 360 миллиметров. Опять же, шрифт и размер шрифта подбирался именно таким планом, чтобы в любом случае он был удобочитаемым. Поэтому использовалась гарнитура литературная. Чтобы вы понимали, это аналог того таймса, которым сегодня работает все делопроизводство.
Около месяца согласовывали материалы, прежде чем приступить к реализации задумки. Больше всего вопросов и внимания бумаге, на которой печатали закон законов. Она должна была быть достаточно тонкой, чтобы не утяжелять издание, и достаточно плотной, чтобы не износиться со временем.
Франц Кутько, начальник офсетного цеха Белорусского дома печати:
Использовалась мелованная бумага, матовая. Такая бумага редко используется, в основном для таких эксклюзивных работ. И с ней, наверное, сложнее работать. Очень аккуратно с ней работали.
А вот краска, которой покрывали эти страницы и печатали статьи Конституции, обыкновенная. Преимущественно черным по белому с вкраплением золота и бронзы. Справились за смену.
Франц Кутько:
Для печати текста использовались две краски – это черная и бронза под золото. И там, где использовалась символика государственная, полноцветная печать, триадные краски, четыре краски. Это полиграфическая краска используется, бронза с эффектом под золото.
Казалось бы, для такого заказа должны были использовать передовые технологии и оборудование, тем более в Белорусском доме печати такое было и есть, но все же основу предпочли делать по старинке.
Андрей Лукьянчиков:
Наша Конституция изначально делалась по обычной, нормальной, классической технологии изготовления книжного блока. То есть это самые оптимальные варианты – это шитье нитками. Конституция вообще состояла из девяти таких отдельно взятых тетрадок. На машине этой при помощи швейного аппарата каждая тетрадочка в отдельности вот здесь прошивалась нитками. Но, помимо этого, все тетради еще между собой специально прошиваются. И в дальнейшем наклеивается специальная каптальная лента. Если брать другие технологии полиграфические, они не позволяют дать такую долгую жизнь, как именно этот метод скрепления.
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