«С одной стороны слуцкий пояс с золотой нитью». Александр Лукашенко рассказал, как выглядит его кабинет

Новости Беларуси. Эксклюзив СТВ. Наш телеканал подготовил репортаж о Конституции Первого. Речь об экземпляре, который хранится в кабинете главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы узнали все нюансы работы над уникальным изданием, побывали на предприятии, где печатали свод правил или законов, за которые белорусы сейчас отдают свои голоса. И, конечно, разговор о личном отношении Президента к «Конституции Лукашенко».

Алена Сырова, политический обозреватель:

Конституция Лукашенко! Конституция Лукашенко! Это словосочетание в последнее время слышим с разных сторон. Кто-то так называет действующую редакцию Основного закона, кто-то – изменения и дополнения в него. В любом случае отрицать сам факт существования Конституции Александра Лукашенко не стоит. Она действительно есть, она такая одна. И сегодня мы покажем и расскажем вам о ней все.