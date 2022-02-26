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«С одной стороны слуцкий пояс с золотой нитью». Александр Лукашенко рассказал, как выглядит его кабинет

26 февраля 2022 21:23
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Новости Беларуси. Эксклюзив СТВ. Наш телеканал подготовил репортаж о Конституции Первого. Речь об экземпляре, который хранится в кабинете главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С одной стороны слуцкий пояс с золотой нитью». Александр Лукашенко рассказал, как выглядит его кабинет-1

Мы узнали все нюансы работы над уникальным изданием, побывали на предприятии, где печатали свод правил или законов, за которые белорусы сейчас отдают свои голоса. И, конечно, разговор о личном отношении Президента к «Конституции Лукашенко».

«С одной стороны слуцкий пояс с золотой нитью». Александр Лукашенко рассказал, как выглядит его кабинет-4

Алена Сырова, политический обозреватель:
Конституция Лукашенко! Конституция Лукашенко! Это словосочетание в последнее время слышим с разных сторон. Кто-то так называет действующую редакцию Основного закона, кто-то – изменения и дополнения в него. В любом случае отрицать сам факт существования Конституции Александра Лукашенко не стоит. Она действительно есть, она такая одна. И сегодня мы покажем и расскажем вам о ней все.

«С одной стороны слуцкий пояс с золотой нитью». Александр Лукашенко рассказал, как выглядит его кабинет-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В кабинет захожу. У меня с одной стороны слуцкий пояс с золотой нитью, расшитый, это реликвия. С одной стороны у меня стоит. А с другой – Конституция. Я на нее только смотрю. Если я начну ее использовать, так я там замусолю эти страницы. Поэтому я редко… Так, посмотрю на нее, но не прикасаюсь.

«С одной стороны слуцкий пояс с золотой нитью». Александр Лукашенко рассказал, как выглядит его кабинет-10

Эти слова – свидетельство, скорее, особенного и бережного отношения Александра Лукашенко к не менее особенной книге, нежели о качестве издания. Тем более, что в Доме печати, где делали этот эксклюзивный экземпляр, задумали и воплотили его так, чтобы он не был просто музейным.

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# Конституция # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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