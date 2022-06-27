Сбор за размещение рекламы. Кого коснутся изменения в Налоговый кодекс Беларуси?

Новости Беларуси. Распределение средств и сбор за размещение рекламы. Депутаты Палаты представителей в первом чтении приняли законопроект об изменении Бюджетного и Налогового кодексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отныне глава государства в целях быстрого решения вопросов финансирования может корректировать Бюджетный кодекс в рамках текущего года. Это изменение – ответ на современные вызовы. Коронавирусная пандемия тому пример: закупка лекарств, вакцины, увеличение коечного фонда, выплаты медикам. Среди нововведений – упрощение порядка администрирования ИП и зачисление штрафов за неуплату страховых взносов в бюджет Фонда соцзащиты населения. Установили и сбор за размещение рекламы. Речь о предпринимателях и юридических лицах.