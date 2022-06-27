Сбор за размещение рекламы. Кого коснутся изменения в Налоговый кодекс Беларуси?

Новости Беларуси. Распределение средств и сбор за размещение рекламы. Депутаты Палаты представителей в первом чтении приняли законопроект об изменении Бюджетного и Налогового кодексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Распределение средств и сбор за размещение рекламы. Депутаты Палаты представителей в первом чтении приняли законопроект об изменении Бюджетного и Налогового кодексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отныне глава государства в целях быстрого решения вопросов финансирования может корректировать Бюджетный кодекс в рамках текущего года. Это изменение – ответ на современные вызовы. Коронавирусная пандемия тому пример: закупка лекарств, вакцины, увеличение коечного фонда, выплаты медикам. Среди нововведений – упрощение порядка администрирования ИП и зачисление штрафов за неуплату страховых взносов в бюджет Фонда соцзащиты населения. Установили и сбор за размещение рекламы. Речь о предпринимателях и юридических лицах.
Сергей Стельмашок, депутат палаты представителей национального собрания Беларуси:
Устанавливается сбор по размещению рекламы для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Данный порядок регулировался указом Президента № 131, а сейчас Налоговый кодекс будет его упорядочивать. Соответственно этот сбор будет устанавливаться в рамках текущего года, именно сбор за размещение и распространение рекламы.
Второе чтение. Депутаты приняли законопроект о государственно-частном партнёрстве. Подробнее здесь.