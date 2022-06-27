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Второе чтение. Депутаты приняли законопроект о государственно-частном партнёрстве

27 июня 2022 10:46
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Новости Беларуси. Распределение средств и сбор за размещение рекламы. Депутаты Палаты представителей в первом чтении приняли законопроект об изменении Бюджетного и Налогового кодексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второе чтение. Депутаты приняли законопроект о государственно-частном партнёрстве-1

Еще один блок вопросов – исполнение бюджета за 2021 год. Положительная динамика достигнута за счет роста экспорта и увеличения мировых цен на сырье. К слову о выстраивании отношений – во втором чтении депутаты приняли законопроект о государственно-частном партнерстве.

Второе чтение. Депутаты приняли законопроект о государственно-частном партнёрстве-4

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Прорыв данного законопроекта заключается в том, что им предусмотрена процедура ведения переговоров между государственным органом и частным партнером без проведения конкурса. Правда, это касается проектов, на которые не предусмотрено бюджетного финансирования. Однако сам факт значительно ускорит процесс и принятие решения, и факт реализации проектов.

Принимать решения по реализации государственных и частных проектов можно на базовом уровне. Это еще один стимул для местной власти. Ключевая цель изменения – дополнительные привлечения инвестиций в экономику страны.

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# Закон # общество # Анатолий Насеня # Фотофакт

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