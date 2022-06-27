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Осадков не предвидится. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на ближайшие дни

27 июня 2022 10:30
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Новости Беларуси. В Беларуси из-за жары 27 июня сохранится желтый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осадков не предвидится. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на ближайшие дни-1

В дневные часы на большей части территории страны максимальная температура воздуха прогреется 30-33 градуса. Это выше климатической нормы. По прогнозам синоптиков жаркая погода сохранится и в ближайшие дни. Осадков не предвидится. 28 июня будет 30-34 градуса тепла (местами по югу до 36) и оранжевый уровень опасности.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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