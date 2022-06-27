Осадков не предвидится. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на ближайшие дни

В дневные часы на большей части территории страны максимальная температура воздуха прогреется 30-33 градуса. Это выше климатической нормы. По прогнозам синоптиков жаркая погода сохранится и в ближайшие дни. Осадков не предвидится. 28 июня будет 30-34 градуса тепла (местами по югу до 36) и оранжевый уровень опасности.