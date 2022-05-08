Как школьникам удалось создать своё телевидение? Рассказываем о ярком проекте

Новости Беларуси. Журналисты отметили профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Сначала День печати, потом – радио и телевидения. Все больше наша профессия напоминает поле информационного боя. Потому мы держим перо острым. И в наших рядах прибывает. Герои нашего следующего сюжета оттачивают мастерство со школы. Передаем эстафету коллегам из Мстиславля. На профессиональной стажировке побывала Юлия Мычка.

Андрей, можешь, пожалуйста, поснимать начало. Там уже сейчас будет марш коробкой. И, наверное, мы возьмем интервью у организаторов.

Юлия Мычка, корреспондент:

Уже после первых минут общения с местными звездами стало понятно: будущие журналисты уверенно наступают нам на пятки. На съемочной площадке никакой суеты. В фокусе ребят – большой праздник «День патриота». Редакционное задание – из большого мероприятия сделать сюжет. И такой, чтобы просмотров и лайков в YouTube было побольше. А значит, подловить надо самые яркие моменты. К счастью, на такие сегодня дефицита нет.

Как снимать, чтобы зритель залип перед экраном, ребята знают не понаслышке. Поколение TikTok успешно применяет правила журналистики на практике. Первое – в интервью нужны эмоции. Второе – ради хорошего кадра не жалко ничего. Юлия Мычка:

Валерия, как ты думаешь, в чем секрет удачного интервью?

Валерия Иванова, учащаяся мстиславской гимназии:

Вопрос, мне кажется, должен быть интересным, чтобы он выводил на какую-то интригу. И чтобы для зрителя это было действительно интересно, ему хотелось это узнать.

Андрей Цивис, учащийся мстиславской гимназии:

Бывают даже моменты... У меня за все время съемки выработался какой-то рефлекс операторский, что встречается что-то интересное, а камеры рядом нет. ​Она учится в 5-м классе, и ей точно пора открывать личный блог. Девочка взяла неординарное интервью у милиционеров. Читайте здесь. Мстиславское телевидение уникальное: камера здесь появилась через год после первого эфира. Ее начинающим журналистам подарило шкловское телевидение. До этого выпуски межшкольных новостей ребята снимали на фотоаппарат.

А начиналось все так. Три года назад учитель иностранных языков Наталья Протасевич обратила внимание, что школьные коридоры во время перемен превращаются в съемочные площадки. Каждый пятый ученик что-то снимал на свой телефон. Ролики о школьной жизни молодежь активно постила в социальных сетях. Не только учитель, но и журналист по образованию – живой интерес ребят она предложила направить в профессиональное русло. Так в гимназии впервые слово «мотор» прозвучало серьезно.

Наталья Протасевич, учитель иностранных языков мстиславской гимназии:

Это достаточно такой амбициозный, молодежный проект, который помогает профессиональному самоопределению наших учащихся. И даже если они в будущем, возможно, не совсем захотят напрямую связать свою жизнь с журналистикой, я думаю, что этот проект помогает прежде всего развитию таких качеств, как коммуникабельность, умение держаться в кадре, и, естественно, развивает ораторское искусство.

Теперь все от сценарного плана до монтажа в руках самих ребят. В творческой копилке мстиславских телевизионщиков более 100 материалов. Старт проекта был настолько успешным, что уже в первый год эфира ребята стали победителем республиканского конкурса «Ты в эфире». Покидая школьные стены, выпускники телешколы своим энтузиазмом успели заразить следующие поколения. Среди тех, кто с завистью смотрел на старшеклассников с микрофоном и камерой в руках, была и Дарья.

Дарья Макарова, учащаяся мстиславской гимназии:

Изначально мечта появилась, может, в 9-м классе, когда я смотрела на 11-классников, смотрела, как им нравится это, как они контактируют с людьми, участвуют в разных мероприятиях. И мне тоже захотелось поучаствовать в этом. Выпускница Елизавета Романова изначально видела себя в роли оператора.

Елизавета Романова, учащаяся мстиславской гимназии:

В детстве я была очень внимательной к деталям. Любила поездки, любила рассматривать разные ландшафты, например из окна поезда. И очень люблю снимать именно природу.

Легко находить общий язык с людьми, не стесняться задавать вопросы и победить страх чистого листа – всему этому научились здесь. Теперь Лиза – универсальный солдат. Может и с камерой работать, и с микрофоном. Как показал опыт, и в кадре, и за кадром такая работа не бывает скучной. Елизавета Романова:

Была такая съемка. Брали интервью у человека, который занимается медом, разведением пчел. И приходилось немножко бороться с пчелами, терпеть это все.

Юлия Парфенкова, руководитель объединения по интересам «Юный журналист» мстиславской гимназии:

Дети сами зажигаются идеями, которые я им предлагаю на кружке. Они получают задание взять интервью, написать заметку, статью, пускай это будет местная газета, но мы выходим и на уровень области, республики. И я считаю, что каждый из моих учащихся, каждый из моих учеников – это будущая яркая звездочка.