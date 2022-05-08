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Как школьникам удалось создать своё телевидение? Рассказываем о ярком проекте

08 мая 2022 21:19
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Новости Беларуси. Журналисты отметили профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:
Сначала День печати, потом – радио и телевидения. Все больше наша профессия напоминает поле информационного боя. Потому мы держим перо острым. И в наших рядах прибывает. Герои нашего следующего сюжета оттачивают мастерство со школы. Передаем эстафету коллегам из Мстиславля.

На профессиональной стажировке побывала Юлия Мычка.

Как школьникам удалось создать своё телевидение? Рассказываем о ярком проекте-1

Андрей, можешь, пожалуйста, поснимать начало. Там уже сейчас будет марш коробкой. И, наверное, мы возьмем интервью у организаторов.

Как школьникам удалось создать своё телевидение? Рассказываем о ярком проекте-4

Юлия Мычка, корреспондент: 
Уже после первых минут общения с местными звездами стало понятно: будущие журналисты уверенно наступают нам на пятки. На съемочной площадке никакой суеты. В фокусе ребят – большой праздник «День патриота». Редакционное задание – из большого мероприятия сделать сюжет. И такой, чтобы просмотров и лайков в YouTube было побольше. А значит, подловить надо самые яркие моменты. К счастью, на такие сегодня дефицита нет.

Как школьникам удалось создать своё телевидение? Рассказываем о ярком проекте-7

Как снимать, чтобы зритель залип перед экраном, ребята знают не понаслышке. Поколение TikTok успешно применяет правила журналистики на практике. Первое – в интервью нужны эмоции. Второе – ради хорошего кадра не жалко ничего.

Юлия Мычка:
Валерия, как ты думаешь, в чем секрет удачного интервью?

Как школьникам удалось создать своё телевидение? Рассказываем о ярком проекте-10

Валерия Иванова, учащаяся мстиславской гимназии:
Вопрос, мне кажется, должен быть интересным, чтобы он выводил на какую-то интригу. И чтобы для зрителя это было действительно интересно, ему хотелось это узнать.

Как школьникам удалось создать своё телевидение? Рассказываем о ярком проекте-13

Андрей Цивис, учащийся мстиславской гимназии:
Бывают даже моменты... У меня за все время съемки выработался какой-то рефлекс операторский, что встречается что-то интересное, а камеры рядом нет.

​Она учится в 5-м классе, и ей точно пора открывать личный блог. Девочка взяла неординарное интервью у милиционеров. Читайте здесь.

Мстиславское телевидение уникальное: камера здесь появилась через год после первого эфира. Ее начинающим журналистам подарило шкловское телевидение. До этого выпуски межшкольных новостей ребята снимали на фотоаппарат.

Как школьникам удалось создать своё телевидение? Рассказываем о ярком проекте-16

А начиналось все так. Три года назад учитель иностранных языков Наталья Протасевич обратила внимание, что школьные коридоры во время перемен превращаются в съемочные площадки. Каждый пятый ученик что-то снимал на свой телефон. Ролики о школьной жизни молодежь активно постила в социальных сетях. Не только учитель, но и журналист по образованию – живой интерес ребят она предложила направить в профессиональное русло. Так в гимназии впервые слово «мотор» прозвучало серьезно.

Как школьникам удалось создать своё телевидение? Рассказываем о ярком проекте-19

Наталья Протасевич, учитель иностранных языков мстиславской гимназии:
Это достаточно такой амбициозный, молодежный проект, который помогает профессиональному самоопределению наших учащихся. И даже если они в будущем, возможно, не совсем захотят напрямую связать свою жизнь с журналистикой, я думаю, что этот проект помогает прежде всего развитию таких качеств, как коммуникабельность, умение держаться в кадре, и, естественно, развивает ораторское искусство.

Как школьникам удалось создать своё телевидение? Рассказываем о ярком проекте-22

Теперь все от сценарного плана до монтажа в руках самих ребят. В творческой копилке мстиславских телевизионщиков более 100 материалов. Старт проекта был настолько успешным, что уже в первый год эфира ребята стали победителем республиканского конкурса «Ты в эфире». Покидая школьные стены, выпускники телешколы своим энтузиазмом успели заразить следующие поколения. Среди тех, кто с завистью смотрел на старшеклассников с микрофоном и камерой в руках, была и Дарья.

Как школьникам удалось создать своё телевидение? Рассказываем о ярком проекте-25

Дарья Макарова, учащаяся мстиславской гимназии:
Изначально мечта появилась, может, в 9-м классе, когда я смотрела на 11-классников, смотрела, как им нравится это, как они контактируют с людьми, участвуют в разных мероприятиях. И мне тоже захотелось поучаствовать в этом.

Выпускница Елизавета Романова изначально видела себя в роли оператора.

Как школьникам удалось создать своё телевидение? Рассказываем о ярком проекте-28

Елизавета Романова, учащаяся мстиславской гимназии:
В детстве я была очень внимательной к деталям. Любила поездки, любила рассматривать разные ландшафты, например из окна поезда. И очень люблю снимать именно природу.

Как школьникам удалось создать своё телевидение? Рассказываем о ярком проекте-31

Легко находить общий язык с людьми, не стесняться задавать вопросы и победить страх чистого листа – всему этому научились здесь. Теперь Лиза – универсальный солдат. Может и с камерой работать, и с микрофоном. Как показал опыт, и в кадре, и за кадром такая работа не бывает скучной.

Елизавета Романова:
Была такая съемка. Брали интервью у человека, который занимается медом, разведением пчел. И приходилось немножко бороться с пчелами, терпеть это все.

Как школьникам удалось создать своё телевидение? Рассказываем о ярком проекте-34

Юлия Парфенкова, руководитель объединения по интересам «Юный журналист» мстиславской гимназии:
Дети сами зажигаются идеями, которые я им предлагаю на кружке. Они получают задание взять интервью, написать заметку, статью, пускай это будет местная газета, но мы выходим и на уровень области, республики. И я считаю, что каждый из моих учащихся, каждый из моих учеников это будущая яркая звездочка.

Как школьникам удалось создать своё телевидение? Рассказываем о ярком проекте-37

Сейчас ребята мечтают о радиомикрофоне. Да и камеру хотелось бы посолидней. Тогда можно будет замахнуться и на ток-шоу. Кадры есть – дело за техникой.

# Журналистика # общество # Ольга Коршун # Юлия Мычка # Валерия Иванова # Андрей Цивис # Наталья Протасевич # Дарья Макарова # Елизавета Романова # Юлия Парфенкова # Адриана Ковторова # Фотофакт

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