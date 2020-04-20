«Из таких личных воспоминаний, как из кирпичиков складывается история». Народную летопись ВОВ создают в Институте истории НАН Беларуси

Анастасия Макеева, корреспондент:

Память о людях, для которых каждый день был подвигом, давно оживили на улицах Минска. Но наши историки решили вспомнить всех и изучить семейные альбомы. Ветераны уходят, факты искажаются, поэтому так важно не потерять нить с прошлым. В Институте истории взялись возрождать народную летопись. Каждый белорус, у которого остались документы, фотографии, рассказы о своих родственниках или знакомых, может внести новое слово в историю Великой Отечественной.

Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:

На сайте института сделана специальная страничка, посвященная этой акции, там указан специальный e-mail, на который можно присылать все материалы, которые есть у людей в электронном виде: либо набраны воспоминания, либо отсканированы фотоснимки. Кроме этого, можно высылать по почте. То, что касается личных вещей, – это все необходимо, если есть желание у родных и близких, отдавать в музеи.

В перспективе – электронная база данных или даже полноценный сайт. Чтобы каждый белорус из любой точки мира мог прочитать и дополнить историю. За месяц уже поступило более 100 обращений из разных регионов. В этих письмах – боль и радость, партизанский быт, оккупационные драмы, фронтовые подвиги. Алексей Литвин, заведующий отделом военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

Начиная с 50-х годов, одни и те же факты, примеры приводились, а жизнь была намного ярче. И очень хорошо, что в свое время была создана такая серия 145 книг «Память». Мы считаем, что нужно, чтобы все эти районные книги «Память» были оцифрованы, чтобы были на сайтах райисполкомов с такой возможностью, чтобы можно было дополнять.

Тамара Иосифовна Савицкая прислала портреты своих родителей. В годы войны они помогали партизанам в Червенском районе, за что немцы вывезли семью в Борисов. И с тех пор о матери и отце ничего неизвестно. Дети войны – основные участники акции.

Анатолий Криворот, научный сотрудник отдела военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

80-летняя женщина из Новополоцка прислала письмо про своего отца Сазонова Георгия Ивановича. Она говорит, что пережила инсульт и не может писать правой рукой, но она очень хочет написать про своего любимого отца, поэтому пишет левой рукой. Про этого ветерана. Он участвовал в освобождении Беларуси, получил благодарность за бой по освобождению Калинковичей.

А вот еще одна сильная история. Юный партизан Анатолий Кананович набросил себе лишних 2 года, чтобы только попасть на фронт. Награды получил вместе с ранением. Мечту стать военным оборвал туберкулез, но боец не сдался и стал первым заместителем министра финансов БССР. Эта и другие биографии войдут в первую книгу «Вспомним всех!» уже в мае. Но это только начало, признаются академики.

Анатолий Криворот:

Это первый опыт, и мы анализируем все письма. Я надеюсь, что будут и вторая, третья книги, потому что информация будет постоянно поступать.

Алексей Литвин:

У нас официально в Минске насчитывается 9,5 тысяч подпольщиков, фактически мы персонально знаем примерно 1,5 тысячи, потому что людей ловили, они попадали в тюрьмы, концлагеря.

Вячеслав Данилович:

Мы договорились, что плотно будет взаимодействовать с нашими коллегами-архивистами и музейщиками. Из таких личных воспоминаний, как из кирпичиков складывается история определенного населенного пункта, региона и страны в целом.