Светлая седмица началась у православных христиан. Что можно делать в этот день?

Новости Беларуси. Светлая седмица началась у православных христиан. Издревле в эти дни принято отдыхать и делиться радостью Воскресения Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всю праздничную неделю в храмах проходят особые богослужения.

Из традиций церкви – во время Светлой седмицы все желающие по благословению звонят в колокола и так делятся пасхальной радостью.

Верующие не постятся, традиционно поздравляют друг друга с Воскресением Христовым.

В 2020 году Светлая седмица проходит на фоне коронавируса. Всё чаще звучат рекомендации, в том числе от представителей церкви – временно отказаться от некоторых привычек, например, ходить друг к другу в гости.