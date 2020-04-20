Онколог из Гомеля: помогите врачам, медсестрам, санитаркам сдержать распространение этого вируса

Новости Беларуси. Пасхальные дни открыли целую череду праздников. Впереди у нас большие выходные. 28 апреля в православном календаре – Радуница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, уходя от традиции прошлых лет, сейчас белорусам лучше оставаться дома.

В нерабочие дни медики советуют не выходить на улицу без надобности и внимательно следить за своим здоровьем. При малейших симптомах вирусной инфекции стоит как можно быстрее обратиться к врачу. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой.