«Очень холодно, но мы парни закалённые». Посмотрите, как новобранцы из Гродно сдают экзамен – марш в 50 км
Новости Беларуси. Колонна из 40 единиц военной техники, за рулем – вчерашние новобранцы. На пути различные препятствия – от дымовой завесы до нападения диверсионной группы. 70 солдат и контрактников осеннего призыва трех подразделений Гродно за два месяца прошли начальную военную подготовку и обучение на сборе водителей, а сейчас сдают своего рода военный экзамен – марш в 50 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так ли легко доставить тяжелую технику из точки А в точку Б, посмотрела Галина Буро.
Нападение диверсионной группы спецназа нарушило привал военной колонны. Бойцам пришлось в срочном порядке занимать положение лежа и отстреливаться. 10 градусов мороза не стали помехой – план противника сорван. Такова легенда этого этапа пути.
Разведчик-минер 22-й отдельной роты специального назначения:
Провести засаду в пустом поле довольно тяжело. Я считаю, что с задачей мы справились. Частично наша засада была отражена. Служба интересная очень, на самом деле.
Колонна вновь выдвигается по маршруту. Водителей тяжелой техники ждут очередные испытания.
Галина Буро, корреспондент:
Колонна подъезжает, а здесь уже все готово. В ход идет дым, который имитирует зараженную зону. Водители должны либо остановиться и надеть противогазы, либо, наоборот, ускорить движение.
Все 70 молодых водителей призваны в армию в октябре. Одни выбрали срочную службу, другие контрактную – как, например, рядовой Русакевич. На гражданке – тренер по легкой атлетике, здесь, после начальной военной подготовки и сборов водителей, лихо управляет КРАЗом, груженым понтонном.
Марек Русакевич, водитель-электрик 557-й инженерной бригады:
Впечатления очень хорошие. В такой колонне я двигаюсь в первый раз. Думаю, в дальнейшем это понадобится нам в армии. Прохладно сегодня, очень холодно, но мы парни закаленные. Закалять характер нужно, армия – это нужное дело.
Такой марш в 50 километров как экзамен для бойцов трех подразделений Гродно – полка связи, инженерной и механизированной бригад.
Александр Гирстун, заместитель командира 74-го отдельного полка связи:
Движение в составе колонны, также где-то выполнение одиночных маневров, преодоление мостов, преодоление населенных пунктов. Военнослужащие также отрабатывают огневую подготовку, отражение нападения противника.
Отточка навыков, действия в команде и главное – доставка техники из точки А в пункт Б в целости и сохранности. После марша молодые водители полноценно встанут в строй и будут выполнять задачи по предназначению.