Прямой эфир

«Очень холодно, но мы парни закалённые». Посмотрите, как новобранцы из Гродно сдают экзамен – марш в 50 км

28 декабря 2021 16:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Колонна из 40 единиц военной техники, за рулем – вчерашние новобранцы. На пути различные препятствия – от дымовой завесы до нападения диверсионной группы. 70 солдат и контрактников осеннего призыва трех подразделений Гродно за два месяца прошли начальную военную подготовку и обучение на сборе водителей, а сейчас сдают своего рода военный экзамен – марш в 50 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Так ли легко доставить тяжелую технику из точки А в точку Б, посмотрела Галина Буро.

«Очень холодно, но мы парни закалённые». Посмотрите, как новобранцы из Гродно сдают экзамен – марш в 50 км-1

Нападение диверсионной группы спецназа нарушило привал военной колонны. Бойцам пришлось в срочном порядке занимать положение лежа и отстреливаться. 10 градусов мороза не стали помехой – план противника сорван. Такова легенда этого этапа пути.  

«Очень холодно, но мы парни закалённые». Посмотрите, как новобранцы из Гродно сдают экзамен – марш в 50 км-4

Разведчик-минер 22-й отдельной роты специального назначения:  
Провести засаду в пустом поле довольно тяжело. Я считаю, что с задачей мы справились. Частично наша засада была отражена. Служба интересная очень, на самом деле.  

Колонна вновь выдвигается по маршруту. Водителей тяжелой техники ждут очередные испытания.  

«Очень холодно, но мы парни закалённые». Посмотрите, как новобранцы из Гродно сдают экзамен – марш в 50 км-7

Галина Буро, корреспондент:  
Колонна подъезжает, а здесь уже все готово. В ход идет дым, который имитирует зараженную зону. Водители должны либо остановиться и надеть противогазы, либо, наоборот, ускорить движение.  

Все 70 молодых водителей призваны в армию в октябре. Одни выбрали срочную службу, другие контрактную – как, например, рядовой Русакевич. На гражданке – тренер по легкой атлетике, здесь, после начальной военной подготовки и сборов водителей,  лихо управляет КРАЗом, груженым понтонном.  

«Очень холодно, но мы парни закалённые». Посмотрите, как новобранцы из Гродно сдают экзамен – марш в 50 км-10

Марек Русакевич, водитель-электрик 557-й инженерной бригады:  
Впечатления очень хорошие. В такой колонне я двигаюсь в первый раз. Думаю, в дальнейшем это понадобится нам в армии. Прохладно сегодня, очень холодно, но мы парни закаленные. Закалять характер нужно, армия – это нужное дело.  

Такой марш в 50 километров как экзамен для бойцов трех подразделений Гродно – полка связи, инженерной и механизированной бригад.  

«Очень холодно, но мы парни закалённые». Посмотрите, как новобранцы из Гродно сдают экзамен – марш в 50 км-13

Александр Гирстун, заместитель командира 74-го отдельного полка связи:  
Движение в составе колонны, также где-то выполнение одиночных маневров, преодоление мостов, преодоление населенных пунктов. Военнослужащие также отрабатывают огневую подготовку, отражение нападения противника.  

«Очень холодно, но мы парни закалённые». Посмотрите, как новобранцы из Гродно сдают экзамен – марш в 50 км-16

Отточка навыков, действия в команде и главное – доставка техники из точки А в пункт Б в целости и сохранности. После марша молодые водители полноценно встанут в строй и будут выполнять задачи по предназначению.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Галина Буро # Марек Русакевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Будет ли «омикрон» последней стадией пандемии коронавируса? Это обсудили на неофициальной встрече глав стран СНГ
28 декабря 2021 16:26

Будет ли «омикрон» последней стадией пандемии коронавируса? Это обсудили на неофициальной встрече глав стран СНГ

Владимир Кухарев: «У каждого ребёнка в преддверии Нового года должен быть праздник»
28 декабря 2021 16:23

Владимир Кухарев: «У каждого ребёнка в преддверии Нового года должен быть праздник»

Поговорили о новой Конституции и оппозиции с депутатом Мариной Ленчевской. И вот что она рассказала
28 декабря 2021 16:22

Поговорили о новой Конституции и оппозиции с депутатом Мариной Ленчевской. И вот что она рассказала