«Очень холодно, но мы парни закалённые». Посмотрите, как новобранцы из Гродно сдают экзамен – марш в 50 км

Новости Беларуси. Колонна из 40 единиц военной техники, за рулем – вчерашние новобранцы. На пути различные препятствия – от дымовой завесы до нападения диверсионной группы. 70 солдат и контрактников осеннего призыва трех подразделений Гродно за два месяца прошли начальную военную подготовку и обучение на сборе водителей, а сейчас сдают своего рода военный экзамен – марш в 50 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так ли легко доставить тяжелую технику из точки А в точку Б, посмотрела Галина Буро.

Нападение диверсионной группы спецназа нарушило привал военной колонны. Бойцам пришлось в срочном порядке занимать положение лежа и отстреливаться. 10 градусов мороза не стали помехой – план противника сорван. Такова легенда этого этапа пути.

Разведчик-минер 22-й отдельной роты специального назначения:

Провести засаду в пустом поле довольно тяжело. Я считаю, что с задачей мы справились. Частично наша засада была отражена. Служба интересная очень, на самом деле. Колонна вновь выдвигается по маршруту. Водителей тяжелой техники ждут очередные испытания.

Галина Буро, корреспондент:

Колонна подъезжает, а здесь уже все готово. В ход идет дым, который имитирует зараженную зону. Водители должны либо остановиться и надеть противогазы, либо, наоборот, ускорить движение. Все 70 молодых водителей призваны в армию в октябре. Одни выбрали срочную службу, другие контрактную – как, например, рядовой Русакевич. На гражданке – тренер по легкой атлетике, здесь, после начальной военной подготовки и сборов водителей, лихо управляет КРАЗом, груженым понтонном.

Марек Русакевич, водитель-электрик 557-й инженерной бригады:

Впечатления очень хорошие. В такой колонне я двигаюсь в первый раз. Думаю, в дальнейшем это понадобится нам в армии. Прохладно сегодня, очень холодно, но мы парни закаленные. Закалять характер нужно, армия – это нужное дело. Такой марш в 50 километров как экзамен для бойцов трех подразделений Гродно – полка связи, инженерной и механизированной бригад.

Александр Гирстун, заместитель командира 74-го отдельного полка связи:

Движение в составе колонны, также где-то выполнение одиночных маневров, преодоление мостов, преодоление населенных пунктов. Военнослужащие также отрабатывают огневую подготовку, отражение нападения противника.