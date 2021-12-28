Получено около 500 предложений. Что белорусы думают о проекте изменений и дополнений в Конституцию?

Новости Беларуси. Проект изменений и дополнений Конституции опубликован в ведущих печатных СМИ страны для всенародного обсуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ознакомиться с текстом – причем как на русском, так и на белорусском языках – можно, в частности, на страницах таких изданий, как «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка» и «Звязда». 27 декабря он появился на сайте Национального правового интернет-портала.

Предложения по проекту изменений и дополнений в Конституцию Беларуси в ходе всенародного обсуждения будут приниматься различными госорганами: Администрацией Президента, правительством, парламентом, облисполкомами. Обобщением всех поступающих предложений в режиме реального времени и с ежедневным анализом займется Национальный центр правовой информации. Наиболее яркие из них впоследствии появятся в обобщенном виде.

Андрей Мательский, директор Национального центра правовой информации:

Мы видим большие отклики со стороны наших граждан. К концу сегодняшний дня мы получили порядка 500 предложений и мнений граждан по вопросам внесения изменений в Основной закон нашей страны. Мы видим, что люди поддерживают те предложения, которые были выработаны по внесению изменений в Конституцию. Отмечая сильную действующую Конституцию нашей страны, именно обеспечивающую управление страной в рамках президентской республики, вместе с тем люди положительно восприняли те изменения, которые предлагаются. Положительно восприняли идею и правовые нормы, регламентирующие деятельность Всебелорусского народного собрания. И отмечают, что в целом этот проект соответствует тем задачам, которые стоят перед нашей страной – это обеспечение защиты суверенитета и единства нашего народа.