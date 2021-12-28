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Александр Турчин на главной ёлке Минской области: «Эти ребята сегодня – будущее нашей страны»

28 декабря 2021 16:36
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Новости Беларуси. Областная елка в Молодечно собрала около 500 детей изо всех уголков минского региона. Этот праздник – центральное событие ежегодной благотворительной акции «Наши дети» на карте Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Александр Турчин на главной ёлке Минской области: «Эти ребята сегодня – будущее нашей страны»-1

Здесь собрались полтысячи ребят со всего минского региона. Это победители олимпиад, спортсмены, а также дети из многодетных и неполных семей.  

Александр Турчин на главной ёлке Минской области: «Эти ребята сегодня – будущее нашей страны»-4

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:  
В нашей области большой областной праздник, приглашены лучшие ребята, которые отличились в общественной жизни, учебе, спорте. Идея – каждому ребенку, проживающему на территории нашей области, страны, создать праздничное предновогоднее настроение.  

Александр Турчин на главной ёлке Минской области: «Эти ребята сегодня – будущее нашей страны»-7

Праздничные аккорды звучали еще с порога. Здесь развернулся настоящий игровой городок. Всего восемь интерактивных площадок. Танцы с Дедом Морозом и Снегурочкой, загадки от символа нового года – тигренка, а также сладкие угощения и хороводы с песнями.  

Подробности в видеоматериале

# Новый год # общество # Александр Турчин # Николай Башко # Анна Куртасова # Анжелика Кобрин # Глеб Рыбалт # Татьяна Тарасова # Фотофакт

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