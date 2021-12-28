Александр Турчин на главной ёлке Минской области: «Эти ребята сегодня – будущее нашей страны»
Новости Беларуси. Областная елка в Молодечно собрала около 500 детей изо всех уголков минского региона. Этот праздник – центральное событие ежегодной благотворительной акции «Наши дети» на карте Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь собрались полтысячи ребят со всего минского региона. Это победители олимпиад, спортсмены, а также дети из многодетных и неполных семей.
Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:
В нашей области большой областной праздник, приглашены лучшие ребята, которые отличились в общественной жизни, учебе, спорте. Идея – каждому ребенку, проживающему на территории нашей области, страны, создать праздничное предновогоднее настроение.
Праздничные аккорды звучали еще с порога. Здесь развернулся настоящий игровой городок. Всего восемь интерактивных площадок. Танцы с Дедом Морозом и Снегурочкой, загадки от символа нового года – тигренка, а также сладкие угощения и хороводы с песнями.
Подробности в видеоматериале.