Александр Турчин на главной ёлке Минской области: «Эти ребята сегодня – будущее нашей страны»

Новости Беларуси. Областная елка в Молодечно собрала около 500 детей изо всех уголков минского региона. Этот праздник – центральное событие ежегодной благотворительной акции «Наши дети» на карте Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь собрались полтысячи ребят со всего минского региона. Это победители олимпиад, спортсмены, а также дети из многодетных и неполных семей.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

В нашей области большой областной праздник, приглашены лучшие ребята, которые отличились в общественной жизни, учебе, спорте. Идея – каждому ребенку, проживающему на территории нашей области, страны, создать праздничное предновогоднее настроение.