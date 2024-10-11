Из советской фабрики в гиганта кондитерской отрасли! Как изменился «Спартак» благодаря Президенту

Представить промышленную историю нашей страны без этого бренда просто невозможно. Точкой отсчета работы будущего гиганта кондитерской отрасли стало 4 июня 1924 года, когда в Гомеле открылось предприятие «Просвет». В 1931 году фабрика получила свое нынешнее название – «Спартак», рассказали в проекте «Крокі незалежнасці» на СТВ. Спустя десять лет она стала крупнейшим производителем сладостей в Беларуси, освоив выпуск не только карамели, мармелада и халвы, но и шоколада.

Имя осталось тем же, а вот форма собственности менялась. В начале 1990-х «Спартак», как и многие другие советские предприятия, был приватизирован. Вопрос о справедливости той сделки в 2012 году поднял Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Коммунарка», «Спартак» и аналогичные предприятия – это народные предприятия, это предприятия для детей. Этим все сказано! 20, 15, 18 лет тому назад иная была политика. Она была сформирована к тому, чтобы все раздать. «Частное лучше, чем государственное». Оценили по минимуму, а потом дельцы – наши, с соседних государств и далеких государств – скупили эти акции. Народное должно работать! Если пришел частник и не работает, значит, предприятие, пока оно не уничтожено, надо вернуть народу!

Показатели кондитерской отрасли были на нуле – теряли не только зарубежные рынки, но и свой, белорусский. Александр Лукашенко распорядился через суд вернуть фабрику под государственный контроль. Предприятия пищевой промышленности, равно как перерабатывающей и легкой, являются стратегическими, а значит, народными, и должны работать только на белорусский народ.

Олег Жидков, генеральный директор предприятия «Cпартак» 2012-2022 гг., председатель концерна «Белгоспищепром»:

После первого посещения мной предприятия уже в качестве руководителя, генерального директора, честно говоря, вскрылись факты достаточно серьезной бесхозяйственности, отсутствие должного контроля за состоянием материально-технической базы, за состоянием основных средств, которые использовались в производстве, за состоянием складского хозяйства. В 2012 году мы пришли на предприятие советского образца. Это предприятие, на котором работало более 2 200 человек. И предприятие, на котором уровень трудоемкости, а именно процессов, которые выполнялись вручную, составлял более 70 %.