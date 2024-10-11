Глазированные батончики и ПП-печенье – узнали, какие новинки готовит белорусская кондитерская фабрика

Представить промышленную историю нашей страны без этого бренда просто невозможно. Точкой отсчета работы будущего гиганта кондитерской отрасли стало 4 июня 1924 года, когда в Гомеле открылось предприятие «Просвет». В 1931 году фабрика получила свое нынешнее название – «Спартак», рассказали в проекте «Крокі незалежнасці» на СТВ.

За эти годы поднялся и уровень производства. Сегодня «Спартак» выпускает около 350 наименований – это 25 тысяч тонн сладких изделий в год. Если поделить на всех жителей Беларуси, то получится, что на каждого приходится почти по три килограмма лакомств. Ассортимент обновляют с учетом трендов, сейчас в моде правильное питание.

Ольга Новоженцева, заместитель генерального директора по производству предприятия «Спартак»:

Мы начали работу с Научно-практическим центром Академии наук по продовольствию, разработали с ними несколько видов продуктов, в том числе для детского питания. Мы разработали печенье, которое обогащено комплексом витаминов и кальцием, называется «Печеняшки». Также для более взрослых людей было разработано печенье с оптимизированным углеводным составом, без добавления сахара, но с добавлением семян льна и подсолнечника. В этом году наши специалисты также разработали два вафельных батончика. Один глазированный, другой неглазированный, на основе кокосового масла. То есть в этом продукте нет ни капли пальмового масла.