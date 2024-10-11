Глазированные батончики и ПП-печенье – узнали, какие новинки готовит белорусская кондитерская фабрика
Представить промышленную историю нашей страны без этого бренда просто невозможно. Точкой отсчета работы будущего гиганта кондитерской отрасли стало 4 июня 1924 года, когда в Гомеле открылось предприятие «Просвет». В 1931 году фабрика получила свое нынешнее название – «Спартак», рассказали в проекте «Крокі незалежнасці» на СТВ.
За эти годы поднялся и уровень производства. Сегодня «Спартак» выпускает около 350 наименований – это 25 тысяч тонн сладких изделий в год. Если поделить на всех жителей Беларуси, то получится, что на каждого приходится почти по три килограмма лакомств. Ассортимент обновляют с учетом трендов, сейчас в моде правильное питание.
Ольга Новоженцева, заместитель генерального директора по производству предприятия «Спартак»:
Мы начали работу с Научно-практическим центром Академии наук по продовольствию, разработали с ними несколько видов продуктов, в том числе для детского питания. Мы разработали печенье, которое обогащено комплексом витаминов и кальцием, называется «Печеняшки». Также для более взрослых людей было разработано печенье с оптимизированным углеводным составом, без добавления сахара, но с добавлением семян льна и подсолнечника. В этом году наши специалисты также разработали два вафельных батончика. Один глазированный, другой неглазированный, на основе кокосового масла. То есть в этом продукте нет ни капли пальмового масла.
В 2016 году, когда Президент посещал фабрику, лакомства без сахара для белорусов были в новинку. Теперь на предприятии есть целая линейка такой продукции, к которой этим летом добавился шоколад с коллагеном. К слову, в отличие от многих производителей, вместо полуфабрикатов «Спартак» используют какао-бобы, которые перерабатывают на месте.
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