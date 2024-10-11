Победителей конкурса «Семья года» наградили в Минске

Моя семья – моя страна. Финал конкурса «Семья года» собрал представителей всех областей и Минска. И жюри командам было чем удивить. У каждой семьи уже множество своих достижений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Громыко:

Хочется, конечно, удивить. Удивить есть чем. Все вроде бы как и обыденно, но и то, что столько наград у детей. Все должны понимать, сколько это сил и труда вложено. Это, наверное, первое, чем будем удивлять. Мы, в принципе-то, позитивно. Духом никогда не падаем. Ищем везде плюсы, только плюсы. Никаких минусов априори быть не должно. Идем вперед.

Конкурс «Семья года» проводится с участием государства, начиная с 2012 года. Ведь для страны семейные ценности, поддержка материнства и детства находятся в приоритете.