Победителей конкурса «Семья года» наградили в Минске

Моя семья – моя страна. Финал конкурса «Семья года» собрал представителей всех областей и Минска. И жюри командам было чем удивить. У каждой семьи уже множество своих достижений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Моя семья – моя страна. Финал конкурса «Семья года» собрал представителей всех областей и Минска. И жюри командам было чем удивить. У каждой семьи уже множество своих достижений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Громыко:
Хочется, конечно, удивить. Удивить есть чем. Все вроде бы как и обыденно, но и то, что столько наград у детей. Все должны понимать, сколько это сил и труда вложено. Это, наверное, первое, чем будем удивлять. Мы, в принципе-то, позитивно. Духом никогда не падаем. Ищем везде плюсы, только плюсы. Никаких минусов априори быть не должно. Идем вперед.
Конкурс «Семья года» проводится с участием государства, начиная с 2012 года. Ведь для страны семейные ценности, поддержка материнства и детства находятся в приоритете.
Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Как возникла идея проведения конкурса? Наверное, от жизни. Потому что мы увидели очень много талантливых, креативных, очень много таких семей, которые действительно ценят семейные, традиционные ценности, которые воспитывают достойных детей. Очень-очень творческие и реализуют социальные проекты у себя в регионах. И, безусловно, родилась идея вот такого состязания. Действительно, чтобы каждый мог показать лучшие, сильные стороны своих семей.
На этот раз победителем конкурса стала семья Савчук из Гродно. Владимир и Ольга воспитывают троих детей. Ксюша, Никита и Даник сегодня также принимают поздравления.