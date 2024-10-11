Запомню эту встречу на всю жизнь! Сотрудница «Спартака» вспоминает, как угощала Лукашенко шоколадом в 2016-м

Представить промышленную историю нашей страны без этого бренда просто невозможно. Точкой отсчета работы будущего гиганта кондитерской отрасли стало 4 июня 1924 года, когда в Гомеле открылось предприятие «Просвет». В 1931 году фабрика получила свое нынешнее название – «Спартак», рассказали в проекте «Крокі незалежнасці» на СТВ.

У сладкого производства началась новая жизнь, и коллектив это почувствовал. Татьяна Гайшунова вспоминает, как 10 лет назад перешла работать на новую линию «Конбар», на которой освоили выпуск конфет с нугой, батончиков и мюсли.

Татьяна Гайшунова, оператор производственной линии предприятия «Спартак»: Спасибо нашему Президенту! Все, что можно, делается для нас, обычный рабочих. Когда я пришла на предприятие, здесь в основном был ручной труд. Предприятие за это время модернизировалось, закупились новые линии. Линии стали автоматическими, что значительно облегчило труд нам, женщинам.

Она же была и среди тех, кто в 2016 году угощал своими изделиями Президента, впервые посетившего фабрику.

Татьяна Гайшунова:

Обстановка была душевная. Чувствовали себя настолько уютно и непринужденно в общении! Каждый человек мог задать волнующий вопрос, и на все вопросы наш Президент доступным нам языком ответил. Все происходило, как будто в тесном семейном кругу. Я, наверное, эту встречу запомню на всю жизнь.