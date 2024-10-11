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Запомню эту встречу на всю жизнь! Сотрудница «Спартака» вспоминает, как угощала Лукашенко шоколадом в 2016-м

11 октября 2024 14:14
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Представить промышленную историю нашей страны без этого бренда просто невозможно. Точкой отсчета работы будущего гиганта кондитерской отрасли стало 4 июня 1924 года, когда в Гомеле открылось предприятие «Просвет». В 1931 году фабрика получила свое нынешнее название – «Спартак», рассказали в проекте «Крокі незалежнасці» на СТВ.

Запомню эту встречу на всю жизнь! Сотрудница «Спартака» вспоминает, как угощала Лукашенко шоколадом в 2016-м-2

У сладкого производства началась новая жизнь, и коллектив это почувствовал. Татьяна Гайшунова вспоминает, как 10 лет назад перешла работать на новую линию «Конбар», на которой освоили выпуск конфет с нугой, батончиков и мюсли.

Запомню эту встречу на всю жизнь! Сотрудница «Спартака» вспоминает, как угощала Лукашенко шоколадом в 2016-м-4

Татьяна Гайшунова, оператор производственной линии предприятия «Спартак»:
Спасибо нашему Президенту! Все, что можно, делается для нас, обычный рабочих. Когда я пришла на предприятие, здесь в основном был ручной труд. Предприятие за это время модернизировалось, закупились новые линии. Линии стали автоматическими, что значительно облегчило труд нам, женщинам.

Запомню эту встречу на всю жизнь! Сотрудница «Спартака» вспоминает, как угощала Лукашенко шоколадом в 2016-м-6

Она же была и среди тех, кто в 2016 году угощал своими изделиями Президента, впервые посетившего фабрику. 

Татьяна Гайшунова:
Обстановка была душевная. Чувствовали себя настолько уютно и непринужденно в общении! Каждый человек мог задать волнующий вопрос, и на все вопросы наш Президент доступным нам языком ответил. Все происходило, как будто в тесном семейном кругу. Я, наверное, эту встречу запомню на всю жизнь.

Подробности в видео.

# Александр Лукашенко # Анна Корольчук # Предприятия Беларуси

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