«Всю жизнь я рисую». Посмотрите, какие карнавальные маски создаёт мастерица из Березино

Новости Беларуси. В Минской области уже начали подготовку к новогодним праздникам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На главных площадях устанавливают елки, украшают улицы. Каждый населенный пункт разрабатывает свой стиль и дизайн. Проводят праздничные фестивали и конкурсы. Так, в Березинском районе запустили фест на лучшую карнавальную маску, приуроченный к традиционному шествию Дедов Морозов и Снегурочек. В гостях у участницы конкурса побывала Алеся Иванова. Александра Гринкевич, сколько себя помнит, всю жизнь увлекалась искусством. Несмотря на то, что училась на инженера-конструктора, с четырех лет занималась рисованием. Детство и юность провела в маленьком поселке Тульской области, а вот Беларусь стала второй родиной.

Александра Гринкевич, мастер:

Всю жизнь я рисую. В институте рисовала за свой факультет, за свое общежитие, в котором жили.

Уже сейчас Александра Анатольевна готовится к Колядам – занимается разработкой костюмов. А ночами работает над созданием карнавальных масок.

Алеся Иванова, корреспондент:

Маска Арлекина, Червовой дамы и Мадам Баттерфляй. Все это Александра Анатольевна сделала своими руками для театра дефиле.

Новичку лучше начать с оформления обычной маски. Для этого нужны краски, кисть, декоративная бумага, блестки, лак для ногтей и украшения. Надо выбрать цвета и включить фантазию. После того как краска высохнет, можно приступать к декоративному оформлению.

Александра Гринкевич:

Какой-то элемент, например красный, будет как основа. Сами понимаете, здесь уже второй раз вы не покрасите, так как лак засыхает быстро, схватывается. Поэтому будем красить его поэтапно. Теперь беру кисточку, обмакиваю и сверху засыпаю этой краской. На создание одной маски уходит от четырех до восьми часов – все зависит от сложности работы. А эту маску Александра Анатольевна назвала Мадам Баттерфляй.

Кстати, в Березинском районе запустили конкурс на лучшую карнавальную маску.

Александра Гринкевич:

Это будет Червовая дама из «Алисы в стране чудес». Шахматы – это понятно. Там тоже была шахматная королева. Частично уже костюм создан. Здесь не хватает декора.

Александра Гринкевич:

Легкая, красивая. Сначала я ее раскрасила, додекорировала ее тесьмой. И тут попалось несколько цветочков, когда искала, чем все это декорировать, и несколько уже готовых цветков попалось, сделанных из лент. У меня есть большая коллекция костюмов (семь костюмов), они полностью декорированы вот такими лентами.

На конкурс уже активно принимаются экспонаты. Есть и в полную величину. Никаких ограничений по стилю тоже нет: можно даже медицинские.

Мария Буримская, директор Березинского районного центра культуры:

В конкурсе могут принимать участие как лично, так и коллективно. Есть маски из учреждений образования, из нашего лесхоза местного. Есть уже маски, которые пришли к нам из учреждений культуры.