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Сколько стоит и где купить? В Минской области пройдут ёлочные базары

27 ноября 2020 20:56
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Новости Беларуси. Елочные базары стартуют в Минской области 21 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они будут организованы во всех райцентрах и непосредственно в лесничествах.

Сколько стоит и где купить? В Минской области пройдут ёлочные базары-1

Сколько стоит и где купить? В Минской области пройдут ёлочные базары-3

Сейчас подбираются участки, на территории которых будет проводиться разрешенная вырубка красавиц. Уже определились с торговыми площадками. Это будут городские площади и улицы микрорайонов. Кстати, на ярмарках, кроме деревьев, можно будет купить новогодние букеты и елки в кадках.

Сколько стоит и где купить? В Минской области пройдут ёлочные базары-6

Сергей Микеня, заместитель директора Воложинского лесхоза:
По опыту прошлого года можно сказать, что продали мы более 800 елей за данный период на всех наших базарах. В этом году планируем продать в районе тысячи, ну, может, полторы тысячи. Заготовку елей производим на специализированных плантациях. В прошлом году заложили пять гектаров свежих новогодних плантаций. Также проводим на всех местах, где не запрещено законодательством, расчистку квартальных просек, также на плановых рубках, где допускается изъятие деревьев и елей.

Сколько стоит и где купить? В Минской области пройдут ёлочные базары-9

За новогоднюю красавицу до метра придется отдать от 15 рублей, от метра до двух – от 17, а выше двух – от 20 рублей.

А вот самостоятельная вырубка деревьев грозит штрафом от 135 до 1 350 рублей.

# Новый год # общество # Сергей Микеня # Фотофакт

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