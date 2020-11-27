Сколько стоит и где купить? В Минской области пройдут ёлочные базары

Новости Беларуси. Елочные базары стартуют в Минской области 21 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они будут организованы во всех райцентрах и непосредственно в лесничествах.

Сейчас подбираются участки, на территории которых будет проводиться разрешенная вырубка красавиц. Уже определились с торговыми площадками. Это будут городские площади и улицы микрорайонов. Кстати, на ярмарках, кроме деревьев, можно будет купить новогодние букеты и елки в кадках.

Сергей Микеня, заместитель директора Воложинского лесхоза:

По опыту прошлого года можно сказать, что продали мы более 800 елей за данный период на всех наших базарах. В этом году планируем продать в районе тысячи, ну, может, полторы тысячи. Заготовку елей производим на специализированных плантациях. В прошлом году заложили пять гектаров свежих новогодних плантаций. Также проводим на всех местах, где не запрещено законодательством, расчистку квартальных просек, также на плановых рубках, где допускается изъятие деревьев и елей.