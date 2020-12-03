Прямой эфир

В Беларуси за сутки выявлен 1 701 новый случай заражения коронавирусом

03 декабря 2020 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси сообщил новые данные по заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 1 701 пациента, выписаны из больниц 1 729 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси за сутки выявлен 1 701 новый случай заражения коронавирусом-1

Таким образом, с начала пандемии в стране зарегистрированы 141 609 человек с положительным тестом на коронавирус. 118 924 пациента выздоровели. Тестирование на COVID продолжается. Выполнено более 3 миллионов 300 тысяч исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1 181 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как волшебники воплощаем желания. Как встретят Новый год дети, которые находятся в больнице?
03 декабря 2020 13:58

Как волшебники воплощаем желания. Как встретят Новый год дети, которые находятся в больнице?

В Беларуси более 4 млрд рублей планируют направить на повышение качества жизни людей с инвалидностью
03 декабря 2020 13:46

В Беларуси более 4 млрд рублей планируют направить на повышение качества жизни людей с инвалидностью

Экономический суд Минска лишил TUT.BY статуса СМИ
03 декабря 2020 13:25

Экономический суд Минска лишил TUT.BY статуса СМИ