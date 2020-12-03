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«Он прошёл обучение, получил специальность». Куда могут трудоустроиться люди с ограниченными возможностями?

03 декабря 2020 14:30
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Новости Беларуси. Международный день инвалидов отмечают в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В центральном регионе – 93 тысячи человек с особенностями развития.

В районах для людей с ограниченными возможностями подготовлены концерты, выставки и спектакли.

Так, в Любанском территориальном центре создали видеоролик о жизни отделения. Его посещают 24 человека с особыми потребностями. Для них в течение года организуют различные кружки и соревнования, устраивают мероприятия.

«Он прошёл обучение, получил специальность». Куда могут трудоустроиться люди с ограниченными возможностями?-1

«Он прошёл обучение, получил специальность». Куда могут трудоустроиться люди с ограниченными возможностями?-3

Например, сейчас готовят подарки к Новому году. А у трудоспособных инвалидов есть возможность устроиться на работу и зарабатывать деньги.

«Он прошёл обучение, получил специальность». Куда могут трудоустроиться люди с ограниченными возможностями?-6

Ксения Веревка, заведующая отделением территориального центра социального обслуживания населения Любанского района:
С ноября у нас появился новый сотрудник – это инвалид-колясочник. Он прошел обучение, получил специальность «оператор ЭВМ» и работает у нас на полставки в отделении. В основном, его задача заключается в создании разных дизайнов в интернет-формате для подготовки и изготовления в дальнейшем календарей, в общем, печатной продукции.

«Он прошёл обучение, получил специальность». Куда могут трудоустроиться люди с ограниченными возможностями?-9

Эксперты отмечают: если практика будет успешной, в районе планируют расширить количество рабочих мест для людей с ограниченными возможностями.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Ксения Веревка # Фотофакт

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