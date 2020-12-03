«Он прошёл обучение, получил специальность». Куда могут трудоустроиться люди с ограниченными возможностями?

Новости Беларуси. Международный день инвалидов отмечают в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В центральном регионе – 93 тысячи человек с особенностями развития.

В районах для людей с ограниченными возможностями подготовлены концерты, выставки и спектакли.

Так, в Любанском территориальном центре создали видеоролик о жизни отделения. Его посещают 24 человека с особыми потребностями. Для них в течение года организуют различные кружки и соревнования, устраивают мероприятия.