«Он прошёл обучение, получил специальность». Куда могут трудоустроиться люди с ограниченными возможностями?
Новости Беларуси. Международный день инвалидов отмечают в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В центральном регионе – 93 тысячи человек с особенностями развития.
В районах для людей с ограниченными возможностями подготовлены концерты, выставки и спектакли.
Так, в Любанском территориальном центре создали видеоролик о жизни отделения. Его посещают 24 человека с особыми потребностями. Для них в течение года организуют различные кружки и соревнования, устраивают мероприятия.
Например, сейчас готовят подарки к Новому году. А у трудоспособных инвалидов есть возможность устроиться на работу и зарабатывать деньги.
Ксения Веревка, заведующая отделением территориального центра социального обслуживания населения Любанского района:
С ноября у нас появился новый сотрудник – это инвалид-колясочник. Он прошел обучение, получил специальность «оператор ЭВМ» и работает у нас на полставки в отделении. В основном, его задача заключается в создании разных дизайнов в интернет-формате для подготовки и изготовления в дальнейшем календарей, в общем, печатной продукции.
Эксперты отмечают: если практика будет успешной, в районе планируют расширить количество рабочих мест для людей с ограниченными возможностями.