Игорь Марзалюк: «Судьба страны и народа выше и важнее, чем интересы отдельных людей или социальных групп»

Новости Беларуси. О системе ценностей Беларуси и ее граждан, исторической памяти и суверенитете.
Рассказывает историк Игорь Марзалюк в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О системе ценностей Беларуси и ее граждан, исторической памяти и суверенитете.
Рассказывает историк Игорь Марзалюк в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Белорусский образ жизни ‒ это система традиционных гуманистических ценностей белорусского народа, вобравшая в себя христианские традиции и традиции иных авраамических религий (ислам, иудаизм), для которой характерно уважительное отношение ко всем представителям белорусского общества, невзирая на конфессиональную, политическую, национальную и расовую принадлежность.
Важнейшей скрепой белорусского общества является семья, под которой понимается союз мужчины и женщины. Основные черты, присущие белорусскому образу жизни, ‒ это патриотизм, уважительное отношение к своему историко-культурному наследию и социальная солидарность, проявляемая в различных формах коллективной взаимопомощи.
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Концептуальные основы белорусского общества составляют такие понятия, как единство нации, историческая память и преемственность поколений. С этими понятиями тесно связаны ценности белорусского общества, на которых базируется белорусский образ жизни. Они составляют глубинную консолидирующую основу общества, а также мировоззренческой, информационной и исторической политики государства.
Система ценностей белорусского народа основана на духовно-культурных традициях предков.
Белорусская модель общественного развития представляет собой систему, которая включает в себя следующие, неразрывно связанные друг с другом элементы.
Концепцию социально-ориентированной рыночной экономики, основным назначением которой является выработка оптимальных путей разрешения противоречий между закономерностями рынка и свободной конкуренции и ориентацией белорусского государства на обеспечение человека как высшей ценности достойных материальных условий существования.
Концепцию белорусской государственности или пути выработки белорусской идеи, которые отражают противоречия долгой и трудной дороги белорусского народа к созданию собственного государства. Суверенитет белорусов буквально выстрадан, завоеван ценой жизней миллионов людей. В преодолении тяжких испытаний наиболее ярко проявились мужество и патриотизм белорусов, готовность отдать жизнь, но не встать на колени, не покориться. Прочной основой белорусской государственности стали богатейшее историко-культурное наследие и духовно-нравственные традиции.
Мы понимаем суверенитет как нашу способность определять правила жизни на своей земле, как наше право вступать в союзы и заключать договоры, чтобы они способствовали развитию и процветанию белорусского общества.
Концепцию формирования и функционирования правовой и политической сфер белорусского общества, целью которой является разрешение противоречий власти и общества в процессе развития белорусского унитарного, правового, демократического, светского государства. Суть концептуальных основ развития правовой и политической сфер жизни белорусского общества в наши дни выражают идеи эффективного государства и государства для народа.
В целом, имеются четыре базовых принципа системы ценностей белорусского государства, духовных скрепов белорусской модели общественного развития и белорусского образа жизни: единство нации, справедливость, солидарность, нравственность.
Принцип единства нации основывается на безусловном признании, что судьба страны и народа выше и важнее, чем интересы отдельных людей или социальных групп; что сиюминутные противоречия и обиды могут быть отставлены в сторону для отражения любой внешней угрозы, на понимании, что при всех различиях нас объединяет, всех без исключения, наш долг беречь и улучшать жизнь в нашей стране, на готовности уступить в личном ради общественного. Единство белорусской нации основывается также на запрете привлечения внешних сил для решения внутренних конфликтов и противоречий.
Духовная сфера современного белорусского общества основывается на принципе справедливости. В истории белорусского народа социальная справедливость формировалась как требование жить по правде, совести, в соответствии с не вызывающими общественного отторжения принципами распределения общественного богатства. Каждый человек имеет право на достаток и богатство, достигаемое своим трудом и талантом. Частная собственность граждан должна охраняться и обществом, и государством. Но долг каждого успешного человека – вносить свой вклад в развитие общества путем уплаты налогов.
Социальная справедливость неразрывно связана с принципом солидарности. Солидарность как принцип белорусской модели общественного развития задает ориентацию на формирование и сохранение общности и единства интересов человека, общества, государства и обеспечение единой ответственности представителей разных социальных групп и слоев за судьбу, настоящее и будущее страны. Вместе с тем поддержка общества не отменяет личную ответственность человека за собственное благополучие и благополучие своих близких.
Фундаментом реализации в жизни белорусского общества и государства принципов единства нации, социальной справедливости и солидарности является нравственность. Нравственность всегда задавала ориентации белорусского государственного строительства и управления. Важнейшей скрепой белорусского общества является семья. В традиции белорусского народа культивирование бережного отношения к ценностям семьи и к природе всегда занимали важнейшее место.
Основными чертами, присущими белорусскому образу жизни, являются патриотизм, уважительное отношение к своему историко-культурному наследию и социальная солидарность, проявляемая в различных формах коллективной взаимопомощи, трудолюбие, забота о собственном отечестве, высокая работоспособность, хозяйственность, миролюбие, веротерпимость и стремление к компромиссам. Белорусам традиционно присущи чувство локтя, добросовестность, рассудительность при принятии важных решений, ответственность за судьбу отчизны.
В генетическом коде белорусского народа также присутствуют взаимное уважение, гуманизм, добросердечность, сострадание. Наши люди всегда отличались жаждой новых знаний, стремлением к культурным и научным достижениям, тягой к прекрасному. Многие уроженцы белорусских земель (просветители и подвижники, поэты и писатели, композиторы и художники, ученые и артисты, политики и путешественники) снискали мировую славу, проявив себя в самых разных сферах жизнедеятельности на Родине и далеко за ее пределами.
Особенностью белорусского общества является относительная цельность и устойчивость ценностного фундамента, базовыми характеристиками которого являются:
1) уважительное отношение ко всем представителям белорусского общества, невзирая на конфессиональную, политическую, национальную и расовую принадлежность;
2) преобладание идентификации себя с государством и единой политической нацией над этнической, религиозной и иными видами коллективной идентичности («мы ‒ граждане Республики Беларусь»);
3) высокая значимость в общественном сознании советского периода и периода независимости в сравнении с иными, более ранними этапами развития исторических форм государственности на наших землях (восточнославянские княжества, ВКЛ, Речь Посполитая, Российская империя);
4) в целом равновесное и позитивное восприятие двух групп ценностей, зачастую противопоставляемых друг другу: западноевропейских (индивидуализм, права и свободы человека) и традиционных восточнославянских (коллективизм, соборность, семья и др.);
5) отсутствие противопоставлений Запада и Востока другим странам, народам и культурам.
Нас объединяют ценности, которые выше групповых интересов либо личных пристрастий или амбиций. Это любовь к Родине, сохранение суверенитета белорусского государства, права и достоинство человека, гражданская солидарность и личная ответственность. За нами многовековая история Отечества, мужество и героизм наших предков, их победы, свершения и созидательный труд.