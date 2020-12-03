Игорь Марзалюк: «Судьба страны и народа выше и важнее, чем интересы отдельных людей или социальных групп»

Новости Беларуси. О системе ценностей Беларуси и ее граждан, исторической памяти и суверенитете. Рассказывает историк Игорь Марзалюк в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Белорусский образ жизни ‒ это система традиционных гуманистических ценностей белорусского народа»

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Белорусский образ жизни ‒ это система традиционных гуманистических ценностей белорусского народа, вобравшая в себя христианские традиции и традиции иных авраамических религий (ислам, иудаизм), для которой характерно уважительное отношение ко всем представителям белорусского общества, невзирая на конфессиональную, политическую, национальную и расовую принадлежность. Важнейшей скрепой белорусского общества является семья, под которой понимается союз мужчины и женщины. Основные черты, присущие белорусскому образу жизни, ‒ это патриотизм, уважительное отношение к своему историко-культурному наследию и социальная солидарность, проявляемая в различных формах коллективной взаимопомощи. «Самое страшное, что может быть – гражданская война». Игорь Марзалюк о фашизме, патриотизме и политике Концептуальные основы белорусского общества составляют такие понятия, как единство нации, историческая память и преемственность поколений. С этими понятиями тесно связаны ценности белорусского общества, на которых базируется белорусский образ жизни. Они составляют глубинную консолидирующую основу общества, а также мировоззренческой, информационной и исторической политики государства. Система ценностей белорусского народа основана на духовно-культурных традициях предков. Белорусская модель общественного развития представляет собой систему, которая включает в себя следующие, неразрывно связанные друг с другом элементы.

Концепцию социально-ориентированной рыночной экономики, основным назначением которой является выработка оптимальных путей разрешения противоречий между закономерностями рынка и свободной конкуренции и ориентацией белорусского государства на обеспечение человека как высшей ценности достойных материальных условий существования. «Суверенитет белорусов буквально выстрадан, завоеван ценой жизней миллионов людей» Концепцию белорусской государственности или пути выработки белорусской идеи, которые отражают противоречия долгой и трудной дороги белорусского народа к созданию собственного государства. Суверенитет белорусов буквально выстрадан, завоеван ценой жизней миллионов людей. В преодолении тяжких испытаний наиболее ярко проявились мужество и патриотизм белорусов, готовность отдать жизнь, но не встать на колени, не покориться. Прочной основой белорусской государственности стали богатейшее историко-культурное наследие и духовно-нравственные традиции. Мы понимаем суверенитет как нашу способность определять правила жизни на своей земле, как наше право вступать в союзы и заключать договоры, чтобы они способствовали развитию и процветанию белорусского общества. Концепцию формирования и функционирования правовой и политической сфер белорусского общества, целью которой является разрешение противоречий власти и общества в процессе развития белорусского унитарного, правового, демократического, светского государства. Суть концептуальных основ развития правовой и политической сфер жизни белорусского общества в наши дни выражают идеи эффективного государства и государства для народа.

В целом, имеются четыре базовых принципа системы ценностей белорусского государства, духовных скрепов белорусской модели общественного развития и белорусского образа жизни: единство нации, справедливость, солидарность, нравственность. «Судьба страны и народа выше и важнее, чем интересы отдельных людей или социальных групп» Принцип единства нации основывается на безусловном признании, что судьба страны и народа выше и важнее, чем интересы отдельных людей или социальных групп; что сиюминутные противоречия и обиды могут быть отставлены в сторону для отражения любой внешней угрозы, на понимании, что при всех различиях нас объединяет, всех без исключения, наш долг беречь и улучшать жизнь в нашей стране, на готовности уступить в личном ради общественного. Единство белорусской нации основывается также на запрете привлечения внешних сил для решения внутренних конфликтов и противоречий. «В истории белорусского народа социальная справедливость формировалась как требование жить по правде» Духовная сфера современного белорусского общества основывается на принципе справедливости. В истории белорусского народа социальная справедливость формировалась как требование жить по правде, совести, в соответствии с не вызывающими общественного отторжения принципами распределения общественного богатства. Каждый человек имеет право на достаток и богатство, достигаемое своим трудом и талантом. Частная собственность граждан должна охраняться и обществом, и государством. Но долг каждого успешного человека – вносить свой вклад в развитие общества путем уплаты налогов.

«Поддержка общества не отменяет личную ответственность человека за собственное благополучие» Социальная справедливость неразрывно связана с принципом солидарности. Солидарность как принцип белорусской модели общественного развития задает ориентацию на формирование и сохранение общности и единства интересов человека, общества, государства и обеспечение единой ответственности представителей разных социальных групп и слоев за судьбу, настоящее и будущее страны. Вместе с тем поддержка общества не отменяет личную ответственность человека за собственное благополучие и благополучие своих близких. «Важнейшей скрепой белорусского общества является семья» Фундаментом реализации в жизни белорусского общества и государства принципов единства нации, социальной справедливости и солидарности является нравственность. Нравственность всегда задавала ориентации белорусского государственного строительства и управления. Важнейшей скрепой белорусского общества является семья. В традиции белорусского народа культивирование бережного отношения к ценностям семьи и к природе всегда занимали важнейшее место.

Основными чертами, присущими белорусскому образу жизни, являются патриотизм, уважительное отношение к своему историко-культурному наследию и социальная солидарность, проявляемая в различных формах коллективной взаимопомощи, трудолюбие, забота о собственном отечестве, высокая работоспособность, хозяйственность, миролюбие, веротерпимость и стремление к компромиссам. Белорусам традиционно присущи чувство локтя, добросовестность, рассудительность при принятии важных решений, ответственность за судьбу отчизны. В генетическом коде белорусского народа также присутствуют взаимное уважение, гуманизм, добросердечность, сострадание. Наши люди всегда отличались жаждой новых знаний, стремлением к культурным и научным достижениям, тягой к прекрасному. Многие уроженцы белорусских земель (просветители и подвижники, поэты и писатели, композиторы и художники, ученые и артисты, политики и путешественники) снискали мировую славу, проявив себя в самых разных сферах жизнедеятельности на Родине и далеко за ее пределами.

Особенностью белорусского общества является относительная цельность и устойчивость ценностного фундамента, базовыми характеристиками которого являются: 1) уважительное отношение ко всем представителям белорусского общества, невзирая на конфессиональную, политическую, национальную и расовую принадлежность; 2) преобладание идентификации себя с государством и единой политической нацией над этнической, религиозной и иными видами коллективной идентичности («мы ‒ граждане Республики Беларусь»); 3) высокая значимость в общественном сознании советского периода и периода независимости в сравнении с иными, более ранними этапами развития исторических форм государственности на наших землях (восточнославянские княжества, ВКЛ, Речь Посполитая, Российская империя);