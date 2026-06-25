Новости по тегу #Белавиа

Уфа стала девятым российским городом, куда из Минска будут летать регулярно – раз в неделю.
Старт чартерной программы – 29 мая.
Полеты планируют выполнять каждые 11-12 дней до октября. На маршрут поставили вместительный Airbus A330. Время в пути – 8 часов.
Дагестан снова – в расписании «Белавиа».
Причина – перебои авиасообщения из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Авиакомпания «Белавиа» раскрыла карту своих маршрутов. География – от ближних соседей до дальних курортов.
Оно будет действовать с 29 марта по 24 октября.
«Белавиа» стала первой иностранной авиакомпанией, которой катарские власти предоставили возможность вывезти туристов.
Белорусский авиаперевозчик стал первой зарубежной компанией, которой катарская сторона предоставила такую возможность.
Информацию подтвердило посольство Беларуси в Египте, которое курирует регион.
6 марта национальный перевозчик отправит очередной борт в Объединенные Арабские Эмираты.
Белорусский лидер подчеркнул, что несмотря на санкционное давление, компания держит эту высокую планку и с уверенностью смотрит в будущее.
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