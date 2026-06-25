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Новости по тегу #Белавиа

«Белавиа» возобновила регулярные рейсы между Минском и Уфой
25 июня 2026 06:52

«Белавиа» возобновила регулярные рейсы между Минском и Уфой

«Белавиа» запускает чартерную программу из Бреста в египетский Эль-Аламейн
29 мая 2026 13:38

«Белавиа» запускает чартерную программу из Бреста в египетский Эль-Аламейн

«Белавиа» возобновила чартерные рейсы в Тунис
22 мая 2026 08:51

«Белавиа» возобновила чартерные рейсы в Тунис

Belavia возобновляет прямые рейсы в Дагестан
09 мая 2026 15:02

Belavia возобновляет прямые рейсы в Дагестан

«Белавиа» временно приостанавливает полеты в Таиланд до осени
08 мая 2026 06:24

«Белавиа» временно приостанавливает полеты в Таиланд до осени

Национальный аэропорт Минск перешел на новое расписание
30 марта 2026 06:19

Национальный аэропорт Минск перешел на новое расписание

Национальный аэропорт Минск перешел на летнее расписание полетов
29 марта 2026 08:14

Национальный аэропорт Минск перешел на летнее расписание полетов

Возвращение домой! «Белавиа» доставила в Минск около 200 белорусских туристов из Катара
11 марта 2026 05:49

Возвращение домой! «Белавиа» доставила в Минск около 200 белорусских туристов из Катара

«Белавиа» доставит в Минск белорусских туристов из Катара
10 марта 2026 17:15

«Белавиа» доставит в Минск белорусских туристов из Катара

«Белавиа» запланировала на 10 марта рейс из Салалы в Минск
10 марта 2026 06:01

«Белавиа» запланировала на 10 марта рейс из Салалы в Минск

Авиакомпания «Белавиа» продолжает выполнять вывозные рейсы из стран Ближнего Востока
06 марта 2026 08:05

Авиакомпания «Белавиа» продолжает выполнять вывозные рейсы из стран Ближнего Востока

Лукашенко поздравил работников и ветеранов авиакомпании «Белавиа» с 30-летием со дня ее основания
05 марта 2026 05:54

Лукашенко поздравил работников и ветеранов авиакомпании «Белавиа» с 30-летием со дня ее основания