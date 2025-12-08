От нас зависит очень много! Какие цели ставят перед собой делегаты ВНС

Особое внимание общества сейчас приковано к проекту программы социально-экономического развития нашей страны, и уже это само по себе является залогом ее успешной реализации.

В повестке дня предстоящего заседания – послание главы государства, утверждение Программы соцэконразвития на ближайшую пятилетку и ряд других вопросов. Заблаговременно все делегаты должны получить пакет документов – проекты возможных решений с обоснованием, что позволит сознательно подойти к обсуждению вопросов, имеющих большое политическое значение и влияющих на жизнь каждого белоруса.

Раиса Горбач, директор Ивацевичского краеведческого историко-культурного музея, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Для меня, как гражданина Республики Беларусь, это очень важное событие. И в историческом плане, и именно, скажем так, в житейском плане. Ведь мы принимаем программу, по которой будем работать ближайшие пять лет. И тут надо, чтобы это было все выверено, чтобы предложения, которые мы внесем в эту программу, чтобы потом мы смогли их выполнить. Мы должны работать в том направлении, который хорошо знаем и от нас зависит очень много. От каждого из нас и от всех в целом.

В программе социально-экономического отражены семь ключевых приоритетов: национальная демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, качественное образование, создание удобной среды для жизни, рост конкурентоспособности, сильные регионы, развитие оборонного сектора экономики, реализация туристического потенциала.