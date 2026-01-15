Новости по тегу #Беларусь-Таиланд

Президент высказал слова поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Самолет – с полноценным бизнес-классом, рассчитан на 281 пассажира.
Ориентировочное время в пути до Пхукета составляет 10 часов, назад – около 11.
Рейсы будут выполняться с периодичностью раз в 10-11 дней. Время в пути – около 10 часов в одну сторону и 11 часов обратно.
Александр Лукашенко поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна и граждан этой страны с Национальным днем.
Женщина находится в стабильном состоянии. Ей оказывают всю необходимую медпомощь.
Он ознакомился с условиями ее пребывания в больнице Паттайи и провел беседу с медперсоналом.
Беларусь и Таиланд – страны-партнеры БРИКС и взгляды на выстраивание внешней политики у них совпадают. Это еще раз было подчеркнуто на встрече глав МИД двух государств: Минск и Бангкок являются приверженцами построения многополярного мира.
Наши дипломаты поддерживают постоянный контакт с компетентными органами затронутых землетрясением стран.
«Я искренне надеюсь, что при Вашем непосредственном участии Таиланд и Беларусь будут и далее укреплять двусторонние отношения и откроют новые возможности для сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес».
«Подтверждаю готовность Республики Беларусь к активизации белорусско-таиландского сотрудничества в политической и торгово-экономической отраслях, расширению деловых и гуманитарных контактов, развитию конструктивного взаимодействия на международных площадках», – отметил глава государства.
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