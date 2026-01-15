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Новости по тегу #Беларусь-Таиланд

Лукашенко направил соболезнование королю Таиланда в связи с катастрофой на железной дороге
15 января 2026 20:03

Лукашенко направил соболезнование королю Таиланда в связи с катастрофой на железной дороге

Рейсы «Белавиа» из Минска на Пхукет будут выполняться на самых вместительных лайнерах Airbus А330-200
12 января 2026 10:56

Рейсы «Белавиа» из Минска на Пхукет будут выполняться на самых вместительных лайнерах Airbus А330-200

Состоялся первый рейс «Белавиа» из Минска на Пхукет
12 января 2026 07:50

Состоялся первый рейс «Белавиа» из Минска на Пхукет

Из Минска в Таиланд! Национальная авиакомпания запускает прямые рейсы
08 декабря 2025 11:18

Из Минска в Таиланд! Национальная авиакомпания запускает прямые рейсы

Лукашенко: реализация потенциала белорусско-таиландского сотрудничества отвечает интересам двух стран
05 декабря 2025 07:30

Лукашенко: реализация потенциала белорусско-таиландского сотрудничества отвечает интересам двух стран

Пострадавшую в Таиланде белоруску обеспечили донорской кровью редкой группы
13 ноября 2025 08:07

Пострадавшую в Таиланде белоруску обеспечили донорской кровью редкой группы

Работник Почётного консульства Беларуси в Бангкоке посетил пострадавшую в ДТП белоруску в Таиланде
09 ноября 2025 10:44

Работник Почётного консульства Беларуси в Бангкоке посетил пострадавшую в ДТП белоруску в Таиланде

Беларусь и Таиланд условились о дальнейшем продвижении парламентского сотрудничества
16 июля 2025 16:50

Беларусь и Таиланд условились о дальнейшем продвижении парламентского сотрудничества

МИД: информации о пострадавших белорусах во время землетрясений в Таиланде и Мьянме не поступало
28 марта 2025 10:40

МИД: информации о пострадавших белорусах во время землетрясений в Таиланде и Мьянме не поступало

Премьер-министр Таиланда поздравила Лукашенко с победой на выборах
12 февраля 2025 16:57

Премьер-министр Таиланда поздравила Лукашенко с победой на выборах

Лукашенко поздравил Короля и граждан Таиланда с Национальным днём королевства
05 декабря 2024 07:15

Лукашенко поздравил Короля и граждан Таиланда с Национальным днём королевства

Лукашенко поздравил короля Таиланда с национальным праздником
05 декабря 2023 07:34

Лукашенко поздравил короля Таиланда с национальным праздником