ГАИ усиливает контроль за маршрутными микроавтобусами

Особое внимание – безопасности. Госавтоинспекция проводит по всей стране профилактические мероприятия в сфере перевозок пассажиров маршрутными микроавтобусами. Основная цель – предотвращение происшествий с их участием. Акция ГАИ продлится по 12 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Гаркуша, первый заместитель начальника ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Наряды ДПС уделят повышенное внимание эксплуатации неисправного транспорта и использованию зимних шин, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, превышение скорости проезда на запрещающий сигнал светофора. Также на особом контроле сотрудников ГАИ будет пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества пассажирских мест.

Для повышения эффективности проверок используются возможности системы мониторинга общественной безопасности. К административной ответственности будут привлекаться не только водители-нарушители, но и должностные лица, совершившие оплошности при допуске транспортных средств к эксплуатации.