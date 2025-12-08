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ГАИ усиливает контроль за маршрутными микроавтобусами

08 декабря 2025 09:00
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Особое внимание – безопасности. Госавтоинспекция проводит по всей стране профилактические мероприятия в сфере перевозок пассажиров маршрутными микроавтобусами. Основная цель – предотвращение происшествий с их участием. Акция ГАИ продлится по 12 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ усиливает контроль за маршрутными микроавтобусами-2

Андрей Гаркуша, первый заместитель начальника ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Наряды ДПС уделят повышенное внимание эксплуатации неисправного транспорта и использованию зимних шин, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, превышение скорости проезда на запрещающий сигнал светофора. Также на особом контроле сотрудников ГАИ будет пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества пассажирских мест.

Для повышения эффективности проверок используются возможности системы мониторинга общественной безопасности. К административной ответственности будут привлекаться не только водители-нарушители, но и должностные лица, совершившие оплошности при допуске транспортных средств к эксплуатации.

# ГАИ # Дороги

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