ПА ОДКБ приняла модельный закон о противодействии терроризму

Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности приняла модельный закон о противодействии терроризму. Белорусскую делегацию на заседании в Москве возглавляет председатель Палаты представителей Национального собрания. Всего на повестке – семь проектов законов. Все они направлены на развитие сотрудничества в рамках ОДКБ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители стран-участниц организации обсудили вызовы и угрозы безопасности государств, входящих в военно-политический альянс. Законодатели убеждены, что бряцание оружием, закрытие границ и другие милитари-вызовы со стороны Запада – путь в никуда. Альтернатива этому – честный и открытый диалог.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня трудно убедить европейских политиков в тщетности попыток сохранения своего доминирующего положения, права единолично определять судьбы целых континентов. Но, как говорится, всему свое время, сама жизнь и объективно происходящие процессы их поправят. Во-первых, мы видим, что в странах НАТО и у их союзников нарастает недовольство проводимым курсом, о чем свидетельствуют многочисленные акции гражданского протеста в ряде стран.

Во-вторых, и это главное, на смену европейской модели безопасности приходит евразийская с новым поколением организаций. Именно в Евразии глубже понимают принципы справедливости, равноправия, в полной мере осознают важность неделимости безопасности, невмешательства во внутренние дела других стран.