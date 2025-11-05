Из кабачков, огурцов и фейхоа – какие ещё необычные варенья любят минчане?

– Вы любите варенье?
– Да.
– А какое ваше любимое?
– Малиновое, клубничное.
– Вы любите варенье?
– Да.
– А какое ваше любимое?
– Малиновое, клубничное.
– Из кабачков пробовали когда-нибудь?
– Из кабачков? Нет.
– Очень похоже на ананас, очень вкусно.
– Оно сладкое?
– Да, очень вкусное.
В Суздале есть варенье из огурцов. И это не шутка, это правда. Самое главное – там огурцы, и это очень вкусно, все сочетается.
– Из фейхоа.
– Фейхоа? Что это за ягода такая заморская.
– Зелененькая такая, внутри с семечками. Кисло-сладкое варенье, очень вкусно.
Мне облепиха очень нравится.
Из сосновых шишек прекрасное варенье получается. Очень вкусное и полезное.
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