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Из кабачков, огурцов и фейхоа – какие ещё необычные варенья любят минчане?

05 ноября 2025 08:23
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Из кабачков, огурцов и фейхоа – какие ещё необычные варенья любят минчане?-1

– Вы любите варенье? 
– Да. 
– А какое ваше любимое? 
– Малиновое, клубничное.

Из кабачков, огурцов и фейхоа – какие ещё необычные варенья любят минчане?-3

– Из кабачков пробовали когда-нибудь? 
– Из кабачков? Нет. 
– Очень похоже на ананас, очень вкусно. 
– Оно сладкое? 
– Да, очень вкусное. 

В Суздале есть варенье из огурцов. И это не шутка, это правда. Самое главное – там огурцы, и это очень вкусно, все сочетается.

Из кабачков, огурцов и фейхоа – какие ещё необычные варенья любят минчане?-5

– Из фейхоа. 
– Фейхоа? Что это за ягода такая заморская. 
– Зелененькая такая, внутри с семечками. Кисло-сладкое варенье, очень вкусно. 

Из кабачков, огурцов и фейхоа – какие ещё необычные варенья любят минчане?-7

Мне облепиха очень нравится. 

Из кабачков, огурцов и фейхоа – какие ещё необычные варенья любят минчане?-9

Из сосновых шишек прекрасное варенье получается. Очень вкусное и полезное. 

Подробности смотрите в видео.

# Опрос # ягоды # Овощи и фрукты # Необычное # Вероника Макаревич

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