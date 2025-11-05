Из кабачков, огурцов и фейхоа – какие ещё необычные варенья любят минчане?

– Вы любите варенье? – Да. – А какое ваше любимое? – Малиновое, клубничное.

– Из кабачков пробовали когда-нибудь?

– Из кабачков? Нет.

– Очень похоже на ананас, очень вкусно.

– Оно сладкое?

– Да, очень вкусное.

В Суздале есть варенье из огурцов. И это не шутка, это правда. Самое главное – там огурцы, и это очень вкусно, все сочетается.