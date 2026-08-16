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Новости по тегу #ягоды

Уступаем только России: Беларусь вышла в лидеры по промышленному выращиванию голубики в СНГ
16 августа 2026 16:45

Уступаем только России: Беларусь вышла в лидеры по промышленному выращиванию голубики в СНГ

В Минской области разрешен сбор брусники. Узнали, где можно собирать ягоды?
14 августа 2026 07:17

В Минской области разрешен сбор брусники. Узнали, где можно собирать ягоды?

Сезон голубики открыт: в Узденском районе уже собрано 50 килограммов ягод
31 июля 2026 06:54

Сезон голубики открыт: в Узденском районе уже собрано 50 килограммов ягод

«Больше 2-х рублевой монеты»: в Гродненской области собирают до 3 тонн черешни в день
23 июля 2026 17:25

«Больше 2-х рублевой монеты»: в Гродненской области собирают до 3 тонн черешни в день

«Живые деньги валяются на дороге!» Сколько можно заработать на сборе ягод и грибов?
19 июля 2026 17:23

«Живые деньги валяются на дороге!» Сколько можно заработать на сборе ягод и грибов?

На юге Беларуси урожай клубники бьет рекорды
15 июня 2026 07:05

На юге Беларуси урожай клубники бьет рекорды

Единственное в Беларуси – побывали в тепличном хозяйстве, где выращивают клубнику в межсезонье
19 февраля 2026 13:02

Единственное в Беларуси – побывали в тепличном хозяйстве, где выращивают клубнику в межсезонье

Клубника зимой больше не экзотика! В тепличном хозяйстве Минского района собирают ягодный урожай
06 февраля 2026 14:25

Клубника зимой больше не экзотика! В тепличном хозяйстве Минского района собирают ягодный урожай

Из кабачков, огурцов и фейхоа – какие ещё необычные варенья любят минчане?
05 ноября 2025 08:23

Из кабачков, огурцов и фейхоа – какие ещё необычные варенья любят минчане?

Клубника в ноябре? Белорусский фермер удивил урожаем в 10 тонн
04 ноября 2025 19:04

Клубника в ноябре? Белорусский фермер удивил урожаем в 10 тонн

Считается целебной, когда попадает под заморозок – как выбирать клюкву
26 сентября 2025 14:43

Считается целебной, когда попадает под заморозок – как выбирать клюкву

Голубика размером с виноград! Чем в этом году удивляют белорусские садоводы?
14 сентября 2025 17:43

Голубика размером с виноград! Чем в этом году удивляют белорусские садоводы?