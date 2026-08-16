Новости по тегу #ягоды

Общая площадь белорусских плантаций превышает 2 тысячи гектаров.
В Слуцком лесхозе, площадь которого превышает 60 тысяч гектаров, ягоды можно собирать повсеместно, кроме особо охраняемых территорий и лесов, закрытых из-за пожарной опасности.
Промышленная плантация в лесхозе занимает три сотки; за ней круглый год ухаживают лесоводы: используют капельный полив, контролируют кислотность почвы, вносят удобрения и проводят санитарную обрезку.
Южную ягоду в промышленных масштабах выращивают в сельхозпредприятии имени Кремко Гродненского района – крупнейшем производителе этой культуры в области. Здесь уже собрали 36 тонн сочного урожая, и это не предел.
В наших лесах начинается самый жаркий и прибыльный сезон. Черника, первые лисички и подосиновики – белорусы пытаются заработать на том, что буквально лежит у нас под ногами.
С одного куста собирают до 700 граммов ароматных ягод.
«Клубнику мы высаживаем в конце августа. В середине октября, к концу октября мы уже получаем первые ягоды».
В среднем с октября по июль заготавливают свыше 40 тонн клубники.
«Из кабачков пробовали когда-нибудь? Очень похоже на ананас».
Летняя ягода в середине осени. Для каждого из нас кажется привычным сезон клубники с мая по август. Но белорусские умельцы способны расширить границы садоводства.
Вечно зеленый дар природы богатый антиоксидантами, витаминами С, К, Е и В, который растет на болотистых почвах. Алые ягоды с кислинкой поддерживают здоровье сердца, почек и укрепляют иммунитет.
Год был не самый приятный в плане погоды, но без витаминов не останемся! Оценили ягодный урожай.
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