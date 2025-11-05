Многодетная мама купила в «Санте» чупа-чупс и выграла 20 тыс. рублей

Юрий Царев, ведущий:
Родители не понаслышке знают, как непросто ходить в магазин с детьми, которые настойчиво просят купить что-нибудь сладкое.
Юрий Царев, ведущий:
Родители не понаслышке знают, как непросто ходить в магазин с детьми, которые настойчиво просят купить что-нибудь сладкое.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Вот и у мамы Валерии Келлер из городского поселка Радошковичи не получилось пройти мимо стеллажа со сладостями. Но именно это помогло ей выиграть 20 тысяч рублей в рекламной игре от сети магазинов «Санта».
Александр Меженный, ведущий:
Дети плохого не посоветуют. Я там был, сейчас расскажу подробно.
Валерия Келлер, г. п. Радошковичи:
Я Келлер Валерия Николаевна, из городского поселка Радошковичи. Я в декретном отпуске. У меня трое детей. Выигрышным игровым товаром были чупа-чупсы. Я не поверила сразу. А как оказалось, это возможно. До сих пор не верю, что это со мной происходит. Это был самый дорогой подарок в моей жизни на День матери. Неужели это действительно правда? Я начинаю чувствовать, что я все-таки везучий человек. Жители Радошковичей, никогда не сомневайтесь, если вы верите, что выиграете, всегда идите к своей цели.
*На правах рекламы.