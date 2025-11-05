Многодетная мама купила в «Санте» чупа-чупс и выграла 20 тыс. рублей

Юрий Царев, ведущий: Родители не понаслышке знают, как непросто ходить в магазин с детьми, которые настойчиво просят купить что-нибудь сладкое.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Вот и у мамы Валерии Келлер из городского поселка Радошковичи не получилось пройти мимо стеллажа со сладостями. Но именно это помогло ей выиграть 20 тысяч рублей в рекламной игре от сети магазинов «Санта».

Александр Меженный, ведущий:

Дети плохого не посоветуют. Я там был, сейчас расскажу подробно.