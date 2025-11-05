Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного артиста России Юрия Николаева

Стала известна точная причина смерти народного артиста России Юрия Николаева. Более 18 лет он вел борьбу с раком легких. Новость о кончине любимого миллионами телеведущего пришла из Москвы накануне. Соболезнование родным и близким Юрия Николаева направил Президент Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ушел из жизни настоящий профессионал своего дела и исключительно талантливый телеведущий и актер. Его уникальное творчество и неиссякаемая энергия восхищала и дарила радость миллионам зрителей. В Беларуси Юрия Александровича ценили и уважали за высокое мастерство и преданное служение искусству. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах», – говорится в соболезновании.