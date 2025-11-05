Новый исторический максимум! Золотовалютные резервы Беларуси увеличились до 13,725 млрд долларов

Только за октябрь они выросли на 441 миллион, и это после сентябрьской прибавки в более чем 870 миллионов долларов. Таким образом, за осень, по данным Нацбанка, золотовалютные резервы выросли более чем на 10 %. Их объем на данный момент существенно превышает плановый показатель. Планировалось, что по итогам года международные резервные активы составляли не менее 9,2 миллиарда в долларовом эквиваленте. Теперь это, напомним, 13,7 миллиарда.