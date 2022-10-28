В загадочной усыпальнице могли проводить мистические ритуалы. Что известно о старинной пирамиде в Узде?

Вся жизнь народа нашей белорусской земли окружена мифами и легендами. Они передавали их, как принято говорить, из уст в уста. Сначала в виде историй о богах, затем в сказках и преданиях. Какие необычные существа встречались на территории Беларуси? Какие легенды гуляют по Лошицкому парку? Что хранят подземелья и стены бернардинского монастыря в Бресте? Об этом и не только рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

В Беларуси есть множество локаций, которые заинтересуют людей, увлекающихся мистическими историями. Например, в городе Узда, в 50 километрах от Минска, расположено уникальное старое городское кладбище. Здесь стоит необычный памятник архитектуры Беларуси – загадочная 10-метровая пирамида, фамильный склеп и часовня-усыпальница старинного белорусского рода.

Андрей Ермольчик, учитель истории Узденской средней школы имени Кондрата Крапивы, краевед:

Исторически наш город существует с 1450 года, по документам Литовской метрики. Принадлежало изначально Ковечинским, затем перешло к Завишам, и кладбище уже существовало в 1682 году. Часовня-усыпальница старинного белорусского шляхетского рода Завишей была возведена в XVIII веке, в 1800 году, на средства владельца Узды Казимира Завиши. Девушки, которые утонули в Свитязи, становились русалками. Разгадываем мистическую тайну белорусского озера – подробности здесь.

Белорусский род Завиши существовал почти шесть столетий и дал миру множество государственных деятелей, военных, дипломатов и ученых. Завиши упоминаются в Литовских метриках рядом с Радзивиллами, Сапегами и Ходкевичами. Андрей Ермольчик:

Казимир Завиша – камергер двора последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского, а затем генерал русской армии, возвел это здание из бутового камня и кирпича. Здание было увенчано крестом. Здание представляет собой пирамиду на высоком цоколе. Вход в здание был украшен портиком в виде колоннады в дорическом стиле. Состоит здание из двух ярусов.

Внизу находится помещение для захоронения. Гробы замурованы в нишах стен, а вверху усыпальницы на высоте 8 метров – тайная комната-молельня. Вернее, так считалось, что она секретная и создана для незаконных ритуалов, тайного богослужения или даже для встреч членов тайного общества масонов. Однако исследования показывают, что комната не была тайной, ведь к ней вела витая лестница, не сохранившаяся до наших дней.

Андрей Ермольчик:

Внутри комнаты мы увидим подиум, на котором водружен алтарь. Алтарь был украшен изображением Иисуса Христа. Кроме того, там были помещены скульптуры авторства знаменитого белорусского скульптора XIX века Кароля Ельского. Стены были украшены изречениями из Святого Писания и расписаны под руст. Внутри, по обе стороны центрального помещения, три ниши для захоронения усопших. В наше время мы установили точные захоронения здесь двух выдающихся людей – Александра Завиши, камергера Петербургского Императорского двора, и Тадеуша Завиши – маршалка минского. Это предводители дворянства.

Сегодня ниши в стенах вскрыты, могилы разграблены. От похороненных Завишей не осталось и следа, а слухи о спрятанном кладе привели пирамиду в плачевное состояние. Клад так никто и не нашел. Андрей Ермольчик:

Пирамида и усыпальница Завишей были разграблены черными копателями, грабителями. Конечно, среди них, чтобы кто-нибудь обогатился, не нашлось, тем не менее видим то, что видим. То есть на данный момент сохранилась только основа. Интересным и до сих пор до конца не раскрытым считается и мотив, который подвиг Казимира Завишу заказать часовню именно такой четырехгранной пирамидальной формы. Но существуют некоторые версии.

Игорь Углик, кандидат исторических наук, доцент:

Узденская пирамида находится в контексте моды последней четверти XVIII – начала XIX веков – строить на могилах пирамидальные сооружения. Мода эта пошла из Древнего Египта. Первую пирамиду у себя на могиле в качестве своей усыпальницы построил древний римлянин, то есть в Риме это уже строили. Далее интерес к пирамидам и всему египетскому резко возрос после египетского похода Наполеона. Наполеон привез в Египет, кроме армии, огромное количество ученых, которые зарисовывали, измеряли, то есть началась египтология.

Ближайшие «родственники» египетских пирамид – это курганы, которые были весьма распространены на территории Беларуси еще с бронзового века. Игорь Углик:

Что такое курган? Это реплика пирамиды. Они есть в Китае, Индии, Америке. Пирамида, ее форма – это результат сложной инженерной оптимизации. Если вы хотите построить что-то высокое, что не упало бы, вы будете строить пирамиду. Эта мода пришла к нам, она говорит, что Беларусь была тесно интегрирована в европейскую культуру, и мода продержалась довольно долго. То есть люди знали про Египет, знали про пирамиды. Наши знаменитые магнаты посещали пирамиду Хеопса, оставили ее описание. Так что Беларусь и пирамиды не такое уж далекое пространство, не такая далекая семантика, как это кажется.

Но пирамида XVIII века на узденском кладбище не единственная необычная достопримечательность. Два года назад рабочие обнаружили еще одну подземную усыпальницу. «Огненный человек дошел до середины помещения». Что за существо повергло в ужас жителей белорусской деревни? Читайте далее.