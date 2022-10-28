Пришлось оформить кредит на 1520 рублей. Как белорусов разводят на презентациях товаров

Распродажа, скидка и ограниченный товар. Каждый день на нас обрушиваются тонны рекламной информации. Бренды готовы вкладывать миллионы в продвижение своего продукта. О том, как PR-менеджеры заставляют нас спускать бешеные деньги и может ли среднестатистический покупатель противостоять современному маркетингу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
К нам в редакцию пришло письмо от покупателя Татьяны.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
«Эта история произошла со мной в прошлом декабре, – пишет девушка. – Мне позвонили с незнакомого номера. Сказали, что я выиграла чайник, и пригласили на презентацию товаров. Заранее попросили захватить с собой паспорт, я еще подумала тогда – а зачем? Одна идти не решилась, взяла подругу. Встретили нас приветливо, тепло, я бы даже сказала, и попросили занять места в зале. Началась та самая презентация товаров, и моя приятельница, видимо, почувствовала неладное – сразу демонстративно встала и ушла. Звала и меня с собой, но я сказала, что она поступает некрасиво, и осталась на мероприятии. По итогу вечером после замечательной презентации я вернулась домой с тем самым подарком в виде чайника. Правда, потом оказалось, что он протекает, и плюс ко всему с дорогущей кастрюлей. Ее пришлось оформить в кредит, потому как таких денег у меня не было, а это 1 520 рублей. До сих пор не понимаю, как я повелась на все это, но в итоге до сих пор плачу за свою беспечность». Вот такая история.
Ольга Шерснева:
Причем таких ситуаций множество.
Юлия Самусенко:
Почему вообще девушка, на ваш взгляд, повелась на такой соблазн? Это слабость характера? Что это?
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Любая презентация подразумевает продажу товара. В любую презентацию вкладывается много денег для того, чтобы потом их вернуть с горочкой. Очень часто ведутся покупатели на халяву.
Юлия Самусенко:
Тут выступил чайник бесплатный.
Нелли Куприянович:
Я получу халяву, иду за халявой. А как это – бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Там уже разговоры, начинается это все, и ушла девушка с кастрюлей очень дорогой, которую пришлось купить в кредит. Только потом она уже осознала, что же произошло. Потому что на таких презентациях и угощают, и приятная атмосфера, все очень хорошо, все тебя любят, всем ты нужен такой ценный. Приходи за чайником и купи кастрюлю.
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