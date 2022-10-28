Пришлось оформить кредит на 1520 рублей. Как белорусов разводят на презентациях товаров

Распродажа, скидка и ограниченный товар. Каждый день на нас обрушиваются тонны рекламной информации. Бренды готовы вкладывать миллионы в продвижение своего продукта. О том, как PR-менеджеры заставляют нас спускать бешеные деньги и может ли среднестатистический покупатель противостоять современному маркетингу, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

К нам в редакцию пришло письмо от покупателя Татьяны.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

«Эта история произошла со мной в прошлом декабре, – пишет девушка. – Мне позвонили с незнакомого номера. Сказали, что я выиграла чайник, и пригласили на презентацию товаров. Заранее попросили захватить с собой паспорт, я еще подумала тогда – а зачем? Одна идти не решилась, взяла подругу. Встретили нас приветливо, тепло, я бы даже сказала, и попросили занять места в зале. Началась та самая презентация товаров, и моя приятельница, видимо, почувствовала неладное – сразу демонстративно встала и ушла. Звала и меня с собой, но я сказала, что она поступает некрасиво, и осталась на мероприятии. По итогу вечером после замечательной презентации я вернулась домой с тем самым подарком в виде чайника. Правда, потом оказалось, что он протекает, и плюс ко всему с дорогущей кастрюлей. Ее пришлось оформить в кредит, потому как таких денег у меня не было, а это 1 520 рублей. До сих пор не понимаю, как я повелась на все это, но в итоге до сих пор плачу за свою беспечность». Вот такая история.

Ольга Шерснева:

Причем таких ситуаций множество.

Юлия Самусенко:

Почему вообще девушка, на ваш взгляд, повелась на такой соблазн? Это слабость характера? Что это?